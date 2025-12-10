Neue Tomb Raider-Serie von Amazon: Alien-Star Sigourney Weaver soll die neue Lara Croft unterstützen

Nach zwei Filmen mit Angelina Jolie und einer weiteren Adaption mit Alicia Vikander soll die beliebte Tomb Raider-Spielereihe als Serie neu aufgelegt werden. Dahinter befindet sich Amazon, die neben der Ankündigung der Entwicklung schon offiziell Game of Thrones-Star Sophie Turner als neue Lara Croft gecastet haben. Jetzt gibt es eine frische Nachricht zur Besetzung der Tomb Raider-Serie, die einen Sci-Fi-Mega-Star betrifft.
Sigourney Weaver soll in Verhandlungen um Tomb Raider-Rolle sein
Das verlässliche Branchenblatt Deadline will von seinen Quellen erfahren haben, dass sich Alien-Star Sigourney Weaver aktuell in Gesprächen für eine Rolle in Amazons Tomb Raider-Serie befinden soll. Der Deal ist wohl noch nicht offiziell und konkrete Infos zu ihrem Part sind auch noch unbekannt.
Hier könnt ihr nochmal den Trailer zum letzten Tomb Raider-Film mit Alicia Vikander von 2018 schauen:
Hinter der neuen Action-Abenteuer-Serie rund um Videospielheldin Lara Croft steht Fleabag-Schöpferin Phoebe Waller-Bridge, die an der Tomb Raider-Serie als Autorin und Ausführende Produzentin beteiligt ist.
Wann startet die neue Tomb Raider-Serie mit Sophie Turner bei Amazon Prime?
Da sich die neue Tomb Raider-Serie aktuell in einem sehr frühen Produktionsstadium befindet, dürfte ein Streaming-Start noch eine ganze Weile auf sich warten lassen. Falls die Dreharbeiten im neuen Jahr beginnen können, rechnen wir frühestens 2027 mit einem Prime-Release des Action-Abenteuers.
Neben den Realfilmen fürs Kino ist 2024 übrigens auch eine animierte Tomb Raider-Serie von Netflix erschienen. Darin wird die Titelheldin im englischen Original von Marvel-Star Hayley Atwell gesprochen. Eine Staffel Tomb Raider: The Legend of Lara Croft mit acht Folgen ist bereits verfügbar und morgen, am 11. Dezember, erscheint Season 2 frisch im Abo.
