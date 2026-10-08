Sigourney Weaver wird heute 77: Wird sie jemals als Ellen Ripley zu Alien zurückkehren?

Keine Rolle verbinden wir mit Hollywood-Legende Sigourney Weaver mehr als Ellen Ripley. Die Rolle von 1979 ist bis heute eine Action- und Sci-Fi-Ikone und vielleicht kriegen wir sie sogar nochmal zu sehen.

Ellen Ripley wird heute, am 8. Oktober 2016, 77 Jahre alt und blickt damit auf eine 50-jährige Hollywood-Karriere zurück, die 1976 mit der Serie Sommerset begann. Ihren internationalen Durchbruch hatte sie nur drei Jahre danach als Ellen Ripley in Ridley Scotts Alien - Das unheimliche Wesen aus einer fremden Welt.

Über die Jahre sammelte sie fantastische Schauspielmomente in verschiedensten Genres wie dem Abenteuer-Biopic Gorillas im Nebel, dem Drama Der Eissturm oder der Sci-Fi-Komödie Galaxy Quest. Die Strahlkraft von Ellen Ripley hielt sich aber über die Jahrzehnte bis heute. Sie gilt als Wegbereiterin der modernen Actionheldin und drei Alien-Sequels mit ihr, die 1986, 1992 uns 1997 in die Kinos kamen, zementierten diesen Status.

Seit 29 Jahren haben wir Sigourney Weaver aber nicht mehr als Ellen Ripley gesehen, während das Alien-Franchise weiter floriert. Wird sich das nochmal ändern?

Kehrt Sigourney Weaver jemals als Ellen Ripley zurück? Das sagt der Star selbst

Nach dem mäßigen Erfolg des vierten Teils Alien - Die Wiedergeburt, planten Ridley Scott und James Cameron Anfang der 2000er Jahre Alien 5. Dafür gab es vom Studio 20th Century Fox allerdings eine Absage, da das Crossover Alien vs. Predator vorgezogen wurde. Sigourney Weaver fand das deprimierend und diese Entscheidung besiegelte damals ihre Beteiligung am Franchise. Ripley war für sie auserzählt.

Erst Mitte der 2010er Jahre kam wieder Hoffnung auf, als District 9-Regisseur Neill Blomkamp an einem Alien-Film arbeitete. Sigourney Weaver war interessiert, zurückzukehren, doch es scheiterte an Ridley Scott. Sogar Weaver gibt ihm im Nachhinein die Schuld und sagte über den Alien-Schöpfer:

Ridley Scott beschloss leider, glaube ich, zu diesem Zeitpunkt, sehr besitzergreifend im Hinblick auf die Reihe zu werden und versteifte sich auf seine Prequels.

Blomkamp hätte die Umsetzung seines "wundervollen Skripts" irgendwann schlicht aufgegeben, meint Weaver. Erst letzten Oktober ging zehn Jahre später wieder ein Ruck durch das Alien-Fandom. Sigourney Weaver höchstpersönlich würde einen Story-Entwurf von Alien-Produzent Walter Hill so toll finden, dass sie sich bereits mit Disney getroffen hätte:

Wisst ihr, Walter Hill ist ein sehr guter Freund von mir und er hat 50 Seiten darüber geschrieben, wo Ripley heute wäre und sie sind ziemlich außergewöhnlich [...] Ich hatte nie das Bedürfnis, die Rolle noch einmal zu übernehmen. Ich dachte immer: 'Lass sie ruhen, lass sie sich erholen.'

Aber Walters Drehbuch erscheint mir zunächst einmal sehr wahr, da es sehr viel über die Gesellschaft erzählt, die jemanden einsperren würde, der versucht hat, der Menschheit zu helfen, für die sie aber ein Problem darstellt und deshalb irgendwie versteckt ist.

So geht es im Alien-Franchise und bei Sigourney Weaver weiter

Sigourney Weaver selbst wäre also doch wieder bereit, als Ellen Ripley zurückzukehren und es existiert bereits die perfekte Geschichte. Seit Oktober letzten Jahres, sprich seit einem ganzen Jahr, haben wir allerdings nichts Handfestes mehr über Ripleys Rückkehr gehört.

Was wir bereits mit Sicherheit wissen, ist, dass sich die 2. Staffel der Serie Alien: Earth in Produktion befindet, deren 1. Season bei Disney+ gestreamt werden kann. Sie stammt von Fargo-Showrunner Noah Hawley und hat so manche Alien-Fans auf die Palme gebracht.

Der starke Horrorfilm Alien: Romulus von Fede Álvarez (Don't Breath) bekommt mit Alien: Romulus 2 eine direkte Fortsetzung. Und gerade erst im August hat Ridley Scott höchstpersönlich Pläne für einen weiteren Alien-Prequel-Film angekündigt – die einen Film mit Ellen Ripley ärgerlicherweise wieder unwahrscheinlicher machen.

Sigourney Weaver hingegen ist mit 77 Jahren so fest in Hollywoods Blockbusterkino verankert wie eh und je. Zuletzt spielte sie Kiri in Avatar 3: Fire and Ash und Colonel Ward in Star Wars: The Mandalorian and Grogu. Auch ein spannendes Serienprojekt befindet sich gerade im Stadium der Dreharbeiten: Sigourney Weaver wird im neuen Tomb Raider von Fleabag-Genie Phoebe Waller-Bridge an Lara Crofts Seite zu sehen sein.

Wir wünschen der Hollywood-Ikone Sigourney Weaver alles Gute zum 77. Geburtstag und noch eine lange Karriere! Und sollte in den nächsten Jahren doch noch ein Wiedersehen mit Ellen Ripley dabei herausspringen, wäre das ein absoluter Bonus.