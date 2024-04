Skandal-Film heute bei Netflix: Das steckt hinter dem Sensations-Interview, das die Royal Family bloßstellte

Netflix präsentiert heute ein Doku-Drama über das Interview, das der englische Skandal-Prinz Andrew bezüglich seiner Verbindung zu Jeffrey Epstein gab. Gillian Anderson und Rufus Sewell sind im Cast.

"Das war so schlimm wie ein Flugzeug, das in einen Öltanker crasht und eine Tsunami auslöst, die eine Nuklear-Explosion verursacht." So beschrieb ein Beobachter der britischen Royal Family das berüchtigte Interview mit Skandal-Prinz Andrew auf X (damals noch Twitter) im Jahr 2019. Ein verheerendes PR-Desaster so monumental, dass Netflix der Angelegenheit einen ganzen Film mit dem Titel Scoop - Ein royales Interview widmet, der am 5. April 2024 online geht.

Die Samthandschuhe, die Netflix in den letzten beiden Staffeln des Queen Elizabeth-Biopics The Crown anhatte, werden jetzt offenbar ausgezogen.

Scoop auf Netflix: Die Handlung und die Hintergründe zum königlichen Skandal

Akte X-Star Gillian Anderson spielt die britische Journalistin Emily Maitlis, der es im letzten Jahrzehnt gelang, ein sensationelles Interview mit Buckingham Palace auszuhandeln. So schaffte sie es, Prinz Andrew (Rufus Sewell) im Rahmen eines heute berüchtigten Interviews vor die Kamera zu bekommen, um ihn über seine Freundschaft zu Jeffrey Epstein zu befragen. Der gut vernetzte US-Geschäftsmann hatte minderjährige Mädchen für pädophile Sexgeschäfte geschleust und starb kurz vor dem Interview, im Sommer des Jahres 2019, in seiner Gefängniszelle.

Netflix Szene aus Scoop

Bereits 2014 hatte eine Frau behauptet, mit nur 17 Jahren für sexuelle Dienste von Epstein an den Skandal-Prinzen vermittelt worden zu sein. Das Interview, um das es im Netflix-Film geht, besiegelte dann endgültig die öffentliche Meinung zum schwarzen Schaf der Royal Family. 2022 wurde eine unbekannte Summe an die mutmaßlich Geschädigte gezahlt, um sich außergerichtlich zu einigen.

Wer steckt hinter dem Netflix-Film über das Sensations-Interview?

Die aus Doctor Who bekannte Billie Piper spielt die BBC Newsnight-Produzentin Sam McAlister, auf deren Buch Scoops: Behind The Scenes of the BBC's Most Shocking Interview der Film basiert. Peter Moffat adaptierte die Vorlage als Drehbuch, das von Regisseur Philip Martin für Netflix umgesetzt wurde.

Zum weiteren Cast zählen Keeley Hawes als Amanda Thirsk, die ehemalige Privatsekretärin Andrews, Charity Wakefield als Prinzessin Beatrice und Lia Williams als Journalistin Fran Unsworth.

Eine dreiteilige Amazon-Serie mit dem Titel A Very Royal Skandal wird dasselbe Thema zu einem späteren Zeitpunkt aufgreifen.