Alle 51 neuen Netflix-Filme 2024: Sci-Fi-Action, Fantasy-Abenteuer und viel, viel mehr

Netflix bringt 2024 viele spannende Original-Filme heraus, vom Geheimtipp bis zum großen Science-Fiction-Blockbuster. Auch ein Fantasy-Epos mit Stranger Things-Star Millie Bobby Brown ist dabei. Hier gibt's die Übersicht mit allen Neuheiten.

Das Filmangebot von Netflix wächst jedes Jahr weiter. Neben über 100 Serien-Neuheiten hat der Streaming-Gigant 2024 auch einige Filmproduktionen in den Startlöchern, die ihr im Auge behalten solltet, etwa die Fortsetzung des Sci-Fi-Kracher Rebel Moon und die ungewöhnliche Weltraum-Odyssee Spaceman mit Adam Sandler und Carey Mulligan in den Hauptrollen.

Damit ihr nicht den Überblick verliert, sammeln wir in diesem Artikel alle Original-Filme, die bei Netflix 2024 erscheinen. Von Festival-Entdeckungen über Comedy-Specials bis zu vielen neuen Dokumentationen ist alles dabei. True-Crime-Fans werden hier genauso glücklich wie alle, die sich nach der nächsten RomCom sehnen.

Zu den größten Highlights gehört das Fantasy-Epos Damsel, in dem Stranger Things-Star Millie Bobby Brown dem Klischee der Jungfrau in Nöten widerspricht. Darüber hinaus sorgt Eddie Murphy für Nostalgie: Mit Beverly Hills Cop: Axel F. bringt er seine bekannteste Kinorolle zurück – dieses Mal in Form eines Streaming-Abenteuers.

Die vergangenen Jahre haben gezeigt: Netflix arbeitet an sehr vielen Projekten gleichzeitig. Dabei kann es immer passieren, dass ein angekündigter Titel aufgrund unvorhergesehener Ereignisse verschoben wird. 2023 haben wir das mehrmals aufgrund des Doppelstreiks in Hollywood erlebt. Nun dürfen gespannt sein, wie viele Original-Filme am Ende 2024 auf der Plattform des Streaming-Diensts gelandet sind.