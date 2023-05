Skandal-Show von ProSieben wurde über ein Jahr verschoben und die Hintergründe klingen verdammt ernst

Hinter den Kulissen der ProSieben-Show Beauty and the Nerd hat es offenbar schwerwiegende Probleme gegeben. Was steckt dahinter? Es ist nicht das erste Mal, dass die Sendung für Diskussionen sorgt.

Was ist hinter den Kulissen von Beauty and the Nerd bloß vorgefallen? Die letzte Staffel der Reality-Show erschien 2021 bei ProSieben. Zwei Jahre sind vergangen, seit der Sender zuletzt zwei vermeintlich vollkommen gegensätzliche Klischee-Gruppen zusammenführte: Die schlauen, aber sozial unbeholfenen "Nerds" und die normschönen, aber oberflächlichen "Beautys". 10 Paare dieser Kombination kämpften in Staffel 3 um ein Preisgeld von 50.000 Euro.

Mit einem ganzen Jahr Verzögerung startet im Juni 2023 die eigentlich schon lange abgedrehte 4. Staffel von Beauty and the Nerd, wie ProSieben in einer Pressemitteilung bekannt gab. Über die Gründe für die Verspätung schweigt der Sender weiterhin.

Beauty and the Nerd wurde letztes Jahr unter mysteriösen Umständen verschoben

Am 2. Juni 2022 sollte Beauty and the Nerd ursprünglich bei ProSieben auf Sendung gehen. Nur wenige Tage vor der geplanten Ausstrahlung verschob der Sender die Folgen auf einen unbestimmten Zeitraum. Und warum? Die Erklärung blieb maximal vage. Von "produktionstechnischen Gründen" war in einem Tweet die Rede.

Bei der Verkündung des Starts in der offiziellen Pressemitteilung wagte sich der Sender etwas weiter vor.

Neue Hintergründe zur Verschiebung: Das sagt ProSieben dazu

Der Pressetext nennt keine Details. Die Umschreibungen lassen die möglichen Probleme hinter den Kulissen ironischerweise dramatischer wirken. Denn was kann mit "Umstände, die eine sorgfältige unabhängige Prüfung dringend erforderten" bloß gemeint sein? Umstände zudem, die eine Verschiebung von mehr als einem Jahr erzwangen, die "im engen Dialog mit allen Beteiligten" abgestimmt werden musste. Die "sorgfältige und unabhängige Prüfung aller Gegebenheiten" sei abgeschlossen. Was genau geprüft wurde, darüber können wir nur spekulieren.

Was könnte dahinterstecken? Es gab in der Vergangenheit bereits seltsame Vorfälle bei Beauty and the Nerd

Beauty and the Nerd ist eine Dating-Show mit Umstyling-Elementen. Das Konzept reproduziert problematische weibliche und männliche Stereotype, wie unter anderem Anja Rützel im Spiegel kritisierte . Aber nicht nur deshalb sorgte die von Endemol Shine Germany produzierte Show für Kontroversen.

Die Bild hatte im Rahmen der 2. Staffel aufgedeckt, dass es sich bei dem Nerd-Kandidaten Illya Kucherenko wohl um einen Schauspieler und keinen "echten" Nerd handelte. Bilder in seiner Setcard legten nahe, dass sich Kucherenko für die Sendung als Nerd "verkleidete" – nur um sich in der Show mit möglichst großem Effekt umstylen zu lassen. Der Anteil des Preisgelds Höhe von 25.000 Euro war damals nicht an den Kandidaten ausgezahlt, sondern von ProSieben an Die Arche gespendet worden.

Wann kommen die neuen Folgen Beauty and the Nerd?

Die Probleme hinter den Kulissen von Beauty and the Nerd konnte ProSieben mittlerweile offenbar lösen. Der Start der Show steht fest: Ab dem 29. Juni 2023 strahlt der Sender die neuen Folgen aus.