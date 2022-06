So eine MCU-Serie gab es noch nie: Ms. Marvel bei Disney+ ist ein Fest für Avengers-Fans

Ms. Marvel bringt frischen Wind ins Marvel Cinematic Universe. Wir erkunden den Hype um die junge Superheldin Kamala Khan und diskutieren über die ersten zwei Folgen der neuen Disney+ Serie.

In 14 Jahren Marvel Cinematic Universe haben wir schon viel gesehen. Die Coming-of-Age-Geschichte einer nerdigen Teenagerin, die mit stressigen Eltern, der Pubertät und unerwarteten Superkräften konfrontiert wird, ist allerdings neu. Ms. Marvel ist aber noch viel mehr als das und erschließt völlig neue Wege für das MCU.

Heute ist die erste von insgesamt sechs Folgen bei Disney+ gestartet. Im Moviepilot-Podcast Streamgestöber nehmen wir den Auftakt genauer unter die Lupe und ergründen, was Ms. Marvel als Charakter sowie als Serie so besonders macht.



Im Podcast: Wie die neue Serie Ms. Marvel das MCU umkrempelt

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

00:03:40 - Worum geht's & erster Eindruck

00:07:55 - Comic-Hintergrund & Beliebtheit

00:14:03 - Was die Serie so besonders macht

00:27:37 - Hauptfigur Kamala Khan & Star Iman Vellani

00:31:36 - Weitere Figuren in Ms. Marvel

00:51:57 - Änderungen gegenüber der Vorlage

00:58:40 - Ähnliche Filme & Serien

01:08:20 - Die Zukunft von Ms. Marvel (Spoiler)

In der neuen MCU-Serie Ms. Marvel verliert sich die 16-jährige Kamala Khan (Iman Vellani) in Tagträumen über ihre großen Avengers-Idole. Eines Tages aber erlangt sie selbst Superkräfte und wird daraufhin von großen Selbstzweifeln geplagt. Gibt es für eine muslimische pakistanisch-stämmige Superheldin aus Jersey City überhaupt einen Platz in der Welt der Avengers?

Erst seit 2014 ist Kamala Khan ein Teil des Comic-Universums von Marvel. Doch in kürzester Zeit entwickelte sie sich zum absoluten Fanliebling. Im Podcast sprechen wir über den Hype um die junge und inspirierende Superheldin und warum ihr MCU-Einstand ein wichtiges Zeichen für Diversität und Repräsentation setzt. Ms. Marvel ist aber nicht nur eine wichtige, sondern auch noch richtig gute und unendlich charmante Marvel-Serie.

Nach Moon Knights düsterer Psychoanalyse wechselt das MCU nun ins Genre der Coming-of-Age-Teenie-Komödie. Das beeindruckt nicht nur mit visuell verspieltem Esprit, sondern auch mit erfrischender Leichtigkeit. Der ehrliche wie witzige Blick auf das Leben, das familiäre Umfeld sowie den kulturellen Hintergrund der nicht immer ganz unkomplizierten Super-Teenagerin eröffnet spannende neue Möglichkeiten für das MCU.

Ms. Marvel - Trailer (Deutsch) HD

Darüberhinaus teilen wir im Podcast unsere Theorien zum weiteren Verlauf der Serien und werfen einen Blick auf Kamalas vielversprechende MCU-Zukunft. Denn schon im kommenden Jahr wird sie in The Marvels an der Seite von Captain Marvel und Monica Rambeau erstmal auch auf der großen Leinwand zu sehen sein.



Streamgestöber: Dein Moviepilot-Podcast zu den besten Serien und Filmen im Stream

Wenn euch die Streamgestöber-Folge gefällt, könnt ihr uns einfach bei Spotify und der Podcast-App eures Vertrauens abonnieren. Und ganz besonders freuen wir uns über eure Bewertung und einen Kommentar bei Apple Podcasts , Spotify oder Podcast Addict.

Streamgestöber, der Podcast von Moviepilot, wird gesponsert von MagentaTV, inhaltlich ändert sich für euch dadurch aber nichts. MagentaTV ist das TV- und Streaming-Angebot der Telekom, welches Fernsehen in HD-Qualität und Streaming auf einer Plattform bündelt. Hier könnt ihr das gesamte Entertainment-Programm über eine Benutzeroberfläche komfortabel nutzen.

Neu bei MagentaTV im Juni: Meine geniale Freundin Staffel 3:

Meine geniale Freundin - S03 Trailer (deutsche UT) HD

Mit dabei: Netflix, Disney+, Amazon Prime Video, RTL+, DAZN, Mediatheken sowie die eigene MagentaTV-Megathek mit einer einzigartigen Auswahl an Originals und Exclusives und internationalen Top-Serien: Zu den MagentaTV Originals gehören zum Beispiel das deutsche Serien-Highlight Oh Hell und zu den MagentaTV Exclusives die preisgekrönte Serie The Handmaid's Tale.



MagentaTV gibt‘s auch unabhängig vom Internetanbieter als App oder Stick, in Verbindung mit Streamingdiensten zum attraktiven Vorteilspreis – flexibel monatlich kündbar. Alle weiteren Infos zu MagentaTV findet ihr hier .