So geht es nach Bosch für ihn weiter: Titus Welliver spielt wieder einen Cop und es könnte richtig gut werden

Nach dem Ende von Amazons beliebter Crime-Serie Bosch geht es für den Hauptdarsteller Titus Welliver weiter: Sein neues Projekt klingt nach dem perfekten Nachschub für Fans.

Nach über elf Jahren kommt Amazons längste Serie zu einem offiziellen Ende: Seit 2014 lief die Crime-Serie Bosch sowie der Ableger Bosch: Legacy mit Titus Welliver in der Hauptrolle. Nachdem die 3. Staffel ein rundes Ende an die Geschichte nach Buchvorlage gesetzt hat, soll das Franchise nun durch mehrere Spin-offs erweitert werden.

Obwohl Titus Welliver im Spin-Off um seine Bosch-Kollegin Detective Renée Ballard (Maggie Q) weiterhin Auftritte haben soll, ist es womöglich sein neues Serienprojekt, das Fan-Herzen noch höher schlagen lassen könnte. Hier schlüpft er erneut in die Rolle eines knallharten Ermittlers.

Nach Bosch kommt The Westies: Titus Welliver wird erneut zum Ermittler

Nach seiner Rolle als Harry Bosch schlüpft Welliver erneut in die Schuhe eines Ermittlers: In The Westies wird er zum NYPD Officer Glenn Keenan, der in den 80er Jahren der titelgebenden irisch-amerikanischen Gang auf den Fersen ist. Sein Gegenspieler, der Kopf der Bande, wird dabei von J.K. Simmons verkörpert. Die offizielle Synopsis bei IMDb verspricht jede Menge Spannungen:

In den 1980er Jahren hat die Westies-Bande in Hell's Kitchen ein Auge auf die Gewinne aus dem Bau des Javitz Centers geworfen. Obwohl sie zahlenmäßig der italienischen Mafia weit unterlegen sind, sichern sie sich durch ihre Brutalität einen Anteil. Die Spannungen zwischen den Generationen nehmen zu, während die Ermittlungen des FBI immer tiefer gehen.

Der Bosch-Star gerät erneut in einen persönlichen Konflikt

Nach Berichten von Screen Rant wird die Serie sowohl Generationskonflikte innerhalb des organisierten Verbrechen aufgreifen, als auch Wellivers Protagonist in einen persönlichen Zwiespalt treiben: Sein eigener Sohn ist bei den Westies involviert, was den Bandenkrieg zu einer Familienangelegenheit macht.

Im Gegensatz zu seiner Rolle in Bosch und den kleinen Cameos in Ballard erlaubt die neue Serie Welliver, einen völlig neuen Protagonisten aufzubauen. Das Setting im New York der 80er kann die Rolle dabei klar von seiner letzten abgrenzen – und erlaubt dem Crime-Veteranen, seine gewohnten Stärken als zielstrebiger Ermittler auszuspielen.

So viel wissen wir zum Start von The Westies mit Titus Welliver

Die neue Serie stammt aus der Feder von Narcos-Schöpfer Chris Brancato und hat im Juli mit ihren Dreharbeiten begonnen. Neben Titus Welliver und J. K. Simmons ist auch Allen Leech Teil der Besetzung, der zuletzt in Warfare und dem Horrorstreifen Bring Her Back zu sehen war.

Während Welliver in den letzten Jahren vor allem mit seiner Rolle in Bosch beschäftigt war, konnten wir Simmons zuletzt unter anderem in The Accountant 2 in Aktion erleben. Davor ist er vor allem mit seiner Performance als unerbittlicher Schlagzeuglehrer in Whiplash im Gedächtnis geblieben.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Mit einem Start von The Westies ist im Frühjahr 2026 zu rechnen. Bis dahin könnt ihr einen Blick auf die wahren Begebenheiten hinter der Serie werfen oder alle Folgen Bosch sowie Bosch: Legacy auf Prime Video streamen – genau wie das Bosch Spin-Off Ballard, das im Juli Premiere gefeiert hat.