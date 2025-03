Ab heute läuft die letzte Staffel von Amazons längster Serie: Sie gründete ein Krimi-Universum, das mit Spin-offs fortgesetzt werden soll

Bei Amazon Prime startet heute das Finale einer langjährigen Krimi-Serie. Das Universum soll danach aber noch mit Spin-offs fortgesetzt werden.

Das große Bosch-Serienuniversum von Amazon Prime kam von 2014 bis 2025 auf 9 Staffeln. Nach 7 Staffeln der Hauptserie und 2 Staffeln des Spin-offs Bosch: Legacy wird der Ableger ab heute mit dem Start des Staffel 3-Finales ebenfalls beendet. Damit endet Amazons langlebigstes Original. Fans dürfen trotzdem weiter auf eine Zukunft des Franchises hoffen, das dank Spin-offs weiterexistieren soll.

Bosch: Legacy Staffel 3 startet bei Prime und enthüllt die dunkle Vergangenheit der Hauptfigur

Ab dem 27. März 2025 erscheinen jede Woche zwei der insgesamt zehn Folgen umfassenden 3. Staffel von Bosch: Legacy. Das Finale des Spin-offs soll die dunkle Vergangenheit von Hauptfigur Harry Bosch (Titus Welliver) aufdecken. Außerdem wird dessen Tochter Maddie (Madison Lintz) in eine Reihe gewalttätiger Einbrüche verwickelt, während ihr Vater die Entführung einer Familie aufklären muss.

Schaut hier noch den Trailer zur 3. Staffel Bosch: Legacy:

Bosch: Legacy - S03 Trailer (English) HD

Wie geht es mit Bosch nach dem Finale des Ablegers weiter?

Mit Staffel 3 von Bosch: Legacy wird die Hauptserie rund um den Privatermittler beendet. Das Krimi-Franchise selbst soll danach aber nicht endgültig abgeschlossen sein. Zwei Spin-off-Serien, von denen sich eine um Maggie Q in der Hauptrolle als Detective Renée Ballard drehen soll, befinden sich in Entwicklung. Titus Welliver soll darin auch in einer Gastrolle auftauchen. Allzu groß wird sein Auftritt wahrscheinlich aber nicht ausfallen.

Podcast: Die 15 besten Serienstarts im März bei Netflix, Amazon und Co.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im März, die bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. starten, stellen wir euch in der Monats-Übersicht vor:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die 15 Serien-Highlights im März umfassen neben Fantasy-Nachschub bei Amazon auch die mit Spannung erwartete Rückkehr des Marvel-Helden Daredevil sowie zwei neue Serien aus Netflix’ größtem Thriller-Universum und eine Hollywood-Comedy mit 1000 Cameos.