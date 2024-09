So gut ist die Batman-Serie The Penguin: Kritiken ziehen Vergleich zu einer der besten Serien aller Zeiten

Nächste Woche startet die neue DC-Serie The Penguin mit Colin Farrell. Was uns bei dem aus The Batman hervorgegangenen Spin-off erwartet, verraten die ersten Kritiken.

Bevor die Blockbuster-Fortsetzung The Batman Part II ins Kino kommt, wird das DC-Universum rund um Robert Pattinsons Batman mit einer Spin-off-Serie ausgebaut, die sich um den markantesten Bösewicht des ersten Teils dreht. Die Rede ist von dem Pinguin aka Oswald "Oz" Cobblepot, gespielt von Colin Farrell (Minority Report).

Seit September 2021 befindet sich das Projekt in Entwicklung. Jetzt ist endlich der Moment der Wahrheit gekommen. Funktioniert The Batman auch als Serie? Die ersten Kritiken zeigen sich sehr angetan von dem Ableger und ziehen sogar große Vergleiche. The Penguin soll das Sopranos der Superhelden-Serien sein.

Erste Kritiken zu The Penguin: Der DC-Blockbuster The Batman trifft auf den TV-Meilenstein Die Sopranos

Sowohl bei Collider als auch bei Digital Spy ist der Die Sopranos-Vergleich zu lesen. Beide Serien tauchen in eine von zwielichtigen Figuren geprägte Unterwelt ein. Hier treiben Gangster und andere Kriminelle ihr Unwesen. Es gibt einflussreiche Mafia-Familien und mittellose Handlanger:innen – und natürlich sehr viel Verrat und Intrigen.

Hier könnt ihr den Trailer zu The Penguin schauen:

The Penguin - S01 Teaser Trailer 2 (Deutsch) HD

The Penguin lebt jedoch nicht nur von seinen Figuren, die sich gegenseitig an den Kragen wollen, sondern wartet genauso wie The Batman mit einem heimlichen Star auf: Gotham City. Variety hebt die vom Verbrechen versuchte Stadt besonders hervor:

Auch die Stadt Gotham ist eine wichtige Figur. The Penguin veranschaulicht, wie Korruption, Missbrauch und die Anhäufung von Reichtum das Leben einiger Bürger:innen ersticken können, während sie andere erheben. Die Serie nimmt das Innenleben von Gotham auseinander, vom Büro des Bürgermeisters bis zur Unterwelt von Oz, und enthüllt die Schurkerei, die sich auf allen Ebenen manifestiert und gedeiht.

Oz kann die Geschichte tragen, nur nicht auf eine frische Art. Deshalb wird sich die Aufmerksamkeit wahrscheinlich auf [Cristin] Miliotis Sofia verlagern, eine Figur, die mit weniger Gepäck aus den Comics daherkommt. Sofia gleicht einer Frauenfigur wie Cruella/Maleficent, deren dunkler Weg durch die Annahmen und Einschränkungen des Patriarchats in Gang gesetzt wird. Milioti, die in den besten Kostümen der Serie herumstolziert, macht Sofia als tragisches Opfer und Verkörperung von allem, was in Gotham falsch läuft, glaubwürdiger als Oz, eine Figur, die man gleichermaßen bedauert und vor der man Angst hat.

Das klingt so, als hätten sich die kreativen Köpfe hinter der Serie neben Die Sopranos auch noch einen anderen HBO-Klassiker zum Vorbild genommen: The Wire . Auch dort lernen wir einedurch verschiedene Perspektiven kennen. Der Hollywood Reporter teilt noch eine weitere Entdeckung:

Deutlich kritischer kommt die Mischung aus Gangstergeschichte und Comicverfilmung beim Rolling Stone an. Trotz offenkundiger Referenzen geht die Serie zu wenige Wagnisse ein, um mit den genannten TV-Meilensteinen mithalten zu können.

Aber wenn The Penguin den ehemaligen Oswald Cobblepot nur benutzen will, um eine traditionelle Mafia-Kriegsgeschichte zu erzählen, muss [die Serie] eine viel interessantere Version davon erzählen, mit einem überzeugenderen Protagonisten [...]. Der Regenschirm des Pinguins bietet nicht nur Schutz vor dem Regen, sondern auch vor der Erwartung, dass es sich lohnt, das, was man an der Figur kennt und mag, über Bord zu werfen.

Das Filmmagazin Empire hält dagegen und spricht eine eindeutige Empfehlung für The Penguin aus. Nicht zuletzt lohnt sich die Serie, wenn ihr euch neben Cristin Milioti (How I Met Your Mother) von Colin Farrells beeindruckender Interpretation der Figur überzeugen wollt, von der er in The Batman eine Kostprobe gegeben hat:

[The Penguin ist] ein Spin-off, das die Rückkehr nach Gotham notwendig und verdient wirken lässt, mit exzellenten Darbietungen von Colin Farrell und Cristin Milioti.

Wann startet The Penguin in Deutschland?

Die 1. Staffel von The Penguin startet in Deutschland am 20. September 2024 bei Sky und dem dazugehörigen Streaming-Dienst WOW und umfasst insgesamt acht Episoden, die im Wochentakt ausgestrahlt werden.