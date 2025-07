So rührend nimmt Thomas Gottschalk Abschied von verstorbenem Promi-Kollegen: "Jetzt bin ich der Letzte, der noch lebt"

Thomas Gottschalk muss den Tod eines geliebten Arbeitskollegen verkraften. In einem rührenden Abschiedsposting findet der TV-Entertainer überraschend melancholische Worte.

Für Thomas Gottschalk könnte es aktuell kaum schlechter laufen. Die TV-Legende steht seit Monaten wegen kontroverser Aussagen in der Kritik und sieht sich damit konfrontiert, dass der eigene Kultstatus immer mehr ins Wanken gerät. Jetzt muss Gottschalk auch noch einen Schicksalsschlag verkraften: Sein ehemaliger Kollege und enger Vertrauter ist verstorben. Dabei findet der Wetten, dass..?-Star rührende Worte.

Moderatoren-Legende Frank Laufenberg ist tot

Erst gestern ging die traurige Meldung um: Moderator, Journalist und Autor Frank Laufenberg ist im Alter von 80 Jahren nach schwerer Krankheit verstorben. Die Medien-Legende war Anfang der 70er Jahre zum Radio gekommen und hatte sich im Laufe der Jahrzehnte zu einem der führenden Pop- und Musikexperten des Landes gemausert. Er veröffentlichte mehrere Lexika zum Thema Musik und galt als absoluter Profi auf seinem Gebiet.

Besondere Bekanntheit erlangte er im Jahr 1980, als er gemeinsam mit Thomas Gottschalk und Moderator Manfred Sexauer (†83) die Rap-Truppe G.L.S.-United gründete, die mit einem deutschsprachigen Cover zum Hitsong "Rapper's Delight" der Sugarhill Gang die deutschen Charts stürmte. Hier könnt ihr euch den Song anhören:

"Der Letzte, der noch lebt": So rührend verabschiedet sich Thomas Gottschalk von seinem ehemaligen Kollegen

Jetzt meldet sich Thomas Gottschalk bei Instagram zu Wort und nimmt öffentlich Abschied von seinem ehemaligen Band-Kollegen. Gottschalk postete hierfür das Coverfoto der gemeinsamen Hit-Single und würdigte Laufenberg als "Musikmann, mit der tiefsten Stimme und der größten Plattensammlung." So sahen die drei Jungspunde in den 80ern aus:

Gottschalk gesteht, dass der gemeinsame Song "Rapper's Deutsch" zwar kein musikalischer Geniestreich war, dennoch habe er Menschen erreicht: "Mit Rap hatte keiner von uns was am Hut. Trotzdem haben wir es mit dem 'größten Irrtum der Musikgeschichte' (so haben Musikkritiker unseren Song damals eingeordnet) in die Charts geschafft."

Zum Abschluss findet Gottschalk dann aber noch überraschend melancholische Worte. Gegenüber seinen Fans spricht er über seine eigene Vergänglichkeit und und legt offen, dass er das einzige noch lebende Mitglied der Band sei: "Jetzt bin ich also der Letzte aus dem Trio, der noch lebt." Das dritte Bandmitglied Manfred Sexauer war bereits 2014 verstorben.