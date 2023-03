So schnell hat Netflix schon lange keine Serie mehr verlängert: Beliebter Action-Thriller bekommt jetzt Staffel 2

Nach der Veröffentlichung ist die neue Netflix-Serie The Night Agent direkt auf Platz 1 der Charts geklettert und hält sich dort tapfer. Der Streaming-Dienst belohnt Fans deshalb mit einer guten Nachricht.

In der neuen Netflix-Serie The Night Agent muss der FBI-Agent Peter Sutherland (Gabriel Basso) im Keller des Weißen Hauses auf Telefon-Anrufe warten, die nie kommen. Als es eines Tages doch klingelt, landet der Protagonist direkt in einer Verschwörung.



Nach der Veröffentlichung von Staffel 1 hat sich die Action-Thriller-Serie direkt zum Hit entwickelt. Deshalb hat Netflix schon jetzt gute Nachrichten für Fans verkündet.

Netflix' The Night Agent bekommt Staffel 2

Im Gegensatz zu den ständigen Absetzungen des Streaming-Dienstes hat Netflix jetzt schon laut dem Hollywood Reporter verkündet, dass The Night Agent eine 2. Staffel erhält. Die Fortsetzung wird 10 Episoden umfassen.

In einer Pressemitteilung verrät der Streaming-Dienst, dass The Night Agent seit der Veröffentlichung am 23. März 2023 bei Netflix auf insgesamt 168,71 Millionen Sehstunden kommt. Dadurch ist die Serie der meistgesehene Titel der Woche. In insgesamt 93 Ländern schaffte es The Night Agent außerdem in die Top 10 der Charts.

Nachdem die erste Staffel der Netflix-Serie auf dem gleichnamigen Buch The Night Agent von Matthew Quirk * basiert, ist die Handlung für Staffel 2 noch komplett offen. Showrunner Shawn Ryan verriet aber schon, dass er konkrete Pläne für mehr Stoff hat. Wann The Night Agent Staffel 2 zu Netflix kommt, ist noch nicht bekannt.

Podcast: Die 20 besten Serienstarts im April bei Netflix, Amazon und mehr

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien, die ihr im April bei Netflix, Prime Video, Sky, Disney+ und mehr streamen könnt, findet ihr hier in der Monats-Vorschau:

Wir haben die langen Startlisten der Streamingdienste geprüft und stellen euch die 20 großen Highlights des Monats im Moviepilot-Podcast Streamgestöber vor. Mit dabei sind Amazons zweitteuerste Serie der Welt, der umjubelter Krimi-Hit Poker Face, die Grey's Anatomy-Rückkehr und die letzten Staffeln zu Succession und Barry bei Sky.



