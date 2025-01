So sieht Jurassic Park mit wissenschaftlich korrekten Dinos aus: Neues Video verändert die Filme komplett

Dass Steven Spielbergs Jurassic Park wissenschaftlich nicht ganz korrekt ist, sollte jedem Film-Fan bewusst sein. Wie der Sci-Fi-Kracher mit realistischeren Dinos ausgesehen hätte, könnt ihr euch jetzt anschauen.

Dass ein Huhn mehr mit einem Dinosaurier gemeinsam hat als ein Krokodil, ist mittlerweile im Allgemeinverständnis der Bevölkerung angekommen. Dass viele Dino-Arten damals vermehrt vogelähnliche Züge hatten und teilweise sogar eine gefiederte Tracht trugen, konnte jedoch erst in den letzten 30 Jahren vollends bestätigt werden.

So zeigten uns viele ältere mediale und filmische Darstellungen der Urzeitkreaturen noch ein früheres Verständnis bestimmter Arten wie der Raptoren und dem Tyrannosaurus rex, die damals mit einem schuppigen Panzer verstanden wurden. Maßgeblich prägte dieses aus heutiger Sicht falsche Bild Steven Spielbergs Sci-Fi-Klassiker Jurassic Park, der wissenschaftlich korrekt vollkommen anders ausgesehen hätte. Nun könnt ihr euch auf ebenjenes Gedankenexperiment einmal selbst einlassen.

Jurassic Park mit gefiederten Raptoren: So habt ihr das Sci-Fi-Abenteuer noch nie gesehen

Der Social-Media-Account CoolioArt hat sich einige ikonische Szenen aus Jurassic Park vorgeknöpft und den geschuppten Raptoren darin ein wissenschaftlich akkurateres Federkleid verpasst. Schaut euch die Szene, in der Tim (Joseph Mazzello) und Lex (Ariana Richards) in der Küche angegriffen werden, einmal selbst an:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Es ist ein vollkommen anderes Filmerlebnis, oder? Ähnlich gewöhnungsbedürftig wird es in der Szene, in der Dr. Alan Grant (Sam Neill) und Dr. Ellie Sattler (Laura Dern) mit den Kindern von einem Raptor heimgesucht werden:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Jurassic World stand 2015 wegen falscher Darstellung in der Kritik

Als das Jurassic Park-Franchise 2015 mit Jurassic World neu aufgenommen wurde, kam es für die weitere Verwendung der falschen Darstellung, die in den früheren Jurassic Park-Filmen etabliert wurde, in starke Kritik. Paläontologe Dr. Gareth Dyke erklärte damals gegenüber BBC : "Wir wissen, dass all diese Dinosauriergruppen irgendeine Art von Federn trugen."

Dr. Jack Horner, der als wissenschaftlicher Berater an Jurassic World mitarbeitete, erklärte die Entscheidung, die neugewonnenen Erkenntnisse nicht mit aufzunehmen, jedoch mit Kontinuitätsgründen:

Wir haben die Dinosaurier so gut dargestellt, wie wir es zu der Zeit konnten. Wir können jetzt nicht einfach gefiederte Dinosaurier einbringen. Wir müssen konsistent bleiben. Jurassic Park 1, 2, 3 und 4 sind alle Teile der gleichen Geschichte. Also können wir das Aussehen leider nicht einfach verändern.

Jurassic World 3: Ein neues Zeitalter inkludierte mit dem Pyroraptor sieben Jahre später schließlich den ersten gefiederten Dinosaurier der Sci-Fi-Reihe.