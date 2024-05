Sonntag im TV: 3-Stunden-Gangster-Epos, das fast 30 Jahre lang in Deutschland indiziert war (obwohl es ein Meisterwerk ist)

Einen legendären Kultfilm, ein Ganster-Epos sondergleichen und einen der besten Filme aller Zeiten könnt – nein, müsst – ihr euch am Sonntag im TV ansehen.

Nur die allerwenigsten Filme brennen sich so sehr ins Gedächtnis ganzer Generationen ein, wie es Brian De Palmas Scarface mit Al Pacino getan hat. Der Streifen glänzt mit einer rabiaten Geschichte rund um den Aufstieg und Fall des skrupellosen Gangsters Tony Montana und kommt am Sonntagabend im TV.



Worum geht's in Scarface, dem Mega-Klassiker des Gangsterfilms?



The world is yours: Nach diesem Motto lebt Tony Montana, nachdem er als Immigrant von Kuba in die USA gekommen ist. In Miami arbeitet er sich in Windeseile vom Tellerwäscher zum Millionär hoch und geht dabei über Leichen. Wer sich nicht bestechen lässt, wird umgebracht, und wer nicht mit dem Narbengesicht zusammen arbeiten will, ebenfalls.

Mit der Zeit steigt dem Drogenbaron allerdings der Erfolg zu Kopf. Er nimmt zu viel seiner eigenen Medizin, wird paranoid und legt sich mit den Falschen an. Sein fehlgeleiteter Beschützerinstinkt sorgt für familiäres Chaos rund um seine Schwester und den besten Freund Tonys. Letztlich bekommt er es auch noch mit einigen Killerkommandos zu tun, die auf ihn angesetzt werden.

Universal Pictures Scarface ist für viele Fans der eindeutig beste Film von Al Pacino und auch von Brian De Palma.

Scarface ist ein Meilenstein der Filmgeschichte und das Gangster-Epos schlechthin

Hier bekommen wir die komplette Saga des Drogenbarons von vorne bis hinten serviert. Es macht trotz des harten Vorgehens richtig Spaß, dem Aufstieg beizuwohnen und zu sehen, wie erfolgreich und kaltschnäuzig sich Tony Montana durchsetzt. Umso schwerer wiegt dann natürlich der unaufhaltbare Niedergang, der von Brian De Palma genauso wie der Rest zelebriert wird.



Al Pacino brilliert hier in seiner Paraderolle als Gangster-Boss. Viele Momente sind unvergessen: Seine koksgeschwängerten Hasstiraden im Pool oder Restaurant werden nur noch vom brachialen Finale übertroffen. Warum mit einzelnen Lines begnügen, wenn man auch einfach das ganze Gesicht in einen Berg aus Koks stecken kann, um sich anschließend seinen Feinden zu stellen?

Kein Wunder also, dass der Film in seiner ungekürzten "Ab 18"-Fassung lange Zeit indiziert war. Im Mai 2011 kam es dann aber zur Listenstreichung und Scarface flog vom Index. Seine ganze Wucht entfaltet der Streifen aber eigentlich in jeder Fassung.

TV oder Stream: Wann und wo läuft Scarface?

Arte zeigt den Gangsterfilm am Sonntag, dem 26. Mai 2024, um 22:10 Uhr. Wir gehen davon aus, dass es sich hierbei um eine gekürzte Fassung handelt, aber aktuell gibt es dazu leider noch keine Angaben. Bei ARD lief der ehemals indizierte Streifen auch schon uncut, möglicherweise strahlt Arte auch diese Version aus.

Wollt ihr euch Scarface lieber online ansehen, geht das auch: Bei Amazon Prime Video steht er im Rahmen des Abos und der Streaming-Flatrate zur Verfügung. Ansonsten lässt sich der Film auch bei Magenta TV, Amazon, Apple TV, Maxdome oder Google kaufen beziehungsweise leihen.



