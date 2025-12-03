Spider-Man war nie besser als in diesem Film: Ab sofort streamt er neu bei Amazon Prime

Dieser Spider-Man ist anders als die anderen. Er startete eine Reihe, die unvergleichlich viel Spinnenhelden-Spaß bietet. Und ab sofort könnt ihr ihn bei Amazon Prime streamen.

Spider-Man ist die freundliche Spinne aus der Nachbarschaft. Peter Parker. Oder? Ach, bitte. Schon lange gibt es im Spinnenuniversum schon so viel mehr als das Original, mit dem alles begann. Grenzenlose Möglichkeiten öffnen sich denen, die den Schritt ins weite, wilde Spider-verse wagen. Grenzenlöse Möglichkeiten, die ein ganzes, einzigartiges Filmuniversum begründen sollten.

Und all das begann mit Spider-Man: A New Universe. Der bis heute vielleicht beste, bunteste, verrückteste und auf seine ganz eigene Art auch berührendste Spider-Man-Film in der großen Welt der Superheldenfilme. Wer ihn immer noch nicht gesehen hat, kann das jetzt bei Amazon Prime nachholen.

In Spider-Man: A New Universe kommt eine ganze Armee aus genialen Spider-Held:innen zusammen

Miles Morales ist ein ganz normaler Teenager. Er kämpft mit dem Wechsel an die neue Schule, den hohen Erwartungen seines liebevollen, aber strengen Vaters, und möchte am liebsten den ganzen Tag an seiner Kunst arbeiten. Bis sich eines Tages alles ändern soll. Wie es sich für einen Spider-Man gehört, wird er von einer ganz besonderen Spinne gebissen.

All die neuen Fähigkeiten überfordern Miles maßlos. Als er dem Beschützer New Yorks, Spider-Man alias Peter Parker begegnet, schöpft er Hoffnung. Doch ausgerechnet den Kampf, bei dem Miles ihn kennenlernt, kommt Spider-Man ums Leben. Mit einem Schlag ist Miles der einzige Spinnenheld der Welt – zumindest glaubt er das.

Wie sich herausstellt, ist eine ganze Welle an Spinnenheld:innen aus einem Paralleluniversum in seine Welt geschwappt. Dazu zählen auch sein neuer, leider völlig verpeilter Mentor Peter B. Parker und die draufgängerische Spider-Gwen. Gemeinsam gehen sie dem Geheimnis ihrer plötzlich verbundenen Universen auf den Grund. Doch Miles muss bei all dem vor allem lernen, in die Fußstapfen seines Vorgängers zu treten.

Spider-Man: A New Universe bei Amazon Prime erweckt den Helden zum Leben wie niemand zuvor

Das Herz einer Spider-Man-Geschichte war schon immer die Tatsache, dass jede:r in den Anzug schlüpfen kann. Jeder Mensch mit dem Herz am rechten Fleck könnte die Spinnenmaske tragen. Das gilt auch für Miles, der eine frische, neue Perspektive auf diese so oft erzählte Geschichte eröffnet. Durch ihn fühlen wir uns ganz neu in die Lage des Spinnenhelden versetzt.

Mit Miles als emotionalem Anker, der genau wie wir in diese große, verwirrende Welt des Heldentums geworfen wird, betreten wir die Bühne. Und auf dieser Bühne tummeln sich unfassbar viele Spider-Inkarnationen, die ein ganzes Universum an Witz, Action und Kreativität mitbringen. Das ist trotz der zahllosen Ideen nie überladen, sondern einfach nur eine ungezügelte Achterbahnfahrt voller Spaß. All das würde jedoch nicht annähernd so gut funktionieren, wäre A New Universe nicht auch optisch der perfekte Spider-Man-Film.

Denn der Animationsfilm ist ein buchstäblich zum Leben erwachtes Comicheft. Die Farbgebung, Schattierung und Tusche, das Spiel mit Sprechblasen im Bild, die verschiedenen Zeichenstile der Spider-Figuren – selbst die Anzahl der Bilder pro Sekunde vermittelt das Gefühl, die Seiten eines Comics betreten zu haben. Mehr Spider-Man-Liebe geht einfach nicht.

Wer die volle Packung Spider-Man sucht, wird mit Spider-Man: A New Universe bei Amazon Prime fündig.

