Star Trek-Neuheit, die es in 60 Jahren der Sci-Fi-Reihe nicht gab, begeistert Kritik: "Eine der besten Folgen in einem Franchise voller Hits"

Star Trek: Strange New Worlds schreibt diese Woche Franchise-Geschichte mit einer Folge, die es in der Sci-Fi-Reihe so noch nicht gab. Die ersten Reaktionen sind euphorisch.

Star Trek: Strange New Worlds ist wie eine Schachtel Pralinen. Vergangene Woche gab es eine tiefgreifende Auseinandersetzung mit Kriegsverbrechen und posttraumatischen Belastungsstörungen. Diese Woche wird gesungen. Subraum Rhapsodie geht dahin, wohin noch keine Star Trek-Folge in 60 Jahren Geschichte gegangen ist. Die 9. Folge der 2. Staffel ist nämlich die erste Musical-Episode der Science-Fiction-Reihe. Wie der Gesang in der Star Trek-Folge erklärt wird Die Enterprise aus Strange New Worlds besitzt kein Holodeck, deswegen wird eine andere Erklärung dafür gefunden, warum auf einmal alle (auch Klingonen!) Lieder singen: Ein Unfall mit einem experimentellen quantenmechanischen Wahrscheinlichkeitsfeld führt dazu, dass alle auf der Enterprise unkontrolliert in Gesang ausbrechen, aber die eigentliche Gefahr besteht darin, dass sich das Feld ausdehnt und beginnt, andere Schiffe zu beeinflussen - sowohl Verbündete als auch Feinde. Ob Spock, La'an oder Uhura: Alle bekommen Gelegenheit zu singen. Hier könnt ihr ein Lied aus dem Space-Musical anhören: Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Die Songs wurden für die Serie geschrieben und der Soundtrack soll online erhältlich sein. Für die Musik zeichnen Kay Hanley und Tom Polce von der amerikanischen Band Letters to Cleo verantwortlich. Wenn ihr die Folge auf Deutsch schaut, werdet ihr die Songs trotzdem in der Originalversion hören, und zwar mit Untertiteln. Das lohnt sich, wie Vulture im Recap anmerkt, denn erstaunliche viele Cast-Mitglieder haben einen musikalischen Hintergrund. "Eine der besten Episoden": Einige Reaktionen auf den Sci-Fi-Meilenstein Bei Collider zeigt sich Samantha Coley begeistert. Die neue Episode sei "eine der besten Folgen in einem Franchise voller Hits": Star Trek ist bekannt dafür, die Grenzen zu überschreiten und außergewöhnliche Ideen mit Stil und genau der richtigen Prise an Campiness zu präsentieren - und genau das tut Subraum Rhapsodie. Mit einer großen Bandbreite an Genres wechselt die Episode mühelos zwischen komischen Momenten und mitreißenden emotionalen Balladen. Für Den of Geek schreibt Lacy Baugher: [...] Eine Stunde, die nicht nur unglaublich unterhaltsam anzusehen ist, sondern auch das gewählte Format voll und ganz annimmt. Die Episode nutzt das größere erzählerische Gerüst des traditionellen Musiktheaters, um auf bedeutungsvolle Weise etwas über ihre Botschaft auszudrücken. Anthony Pascale von TrekMovie schreibt, dass die Folge als Musical in jeder Hinsicht funktioniert und fasst für Musical-Skeptiker zusammen: Subraum Rhapsodie wird sicherlich als eine der am meisten diskutierten Episoden in der Franchise in Erinnerung bleiben. Musikliebhaber werden sich freuen, während andere sie vielleicht als albern oder kitschig abtun. Dennoch machen die reine Künstlerfertigkeit und Kühnheit sie definitiv sehenswert - zumindest einmal. So kannst du die Star Trek-Folge in Deutschland streamen Strange New Worlds ist in Deutschland über Paramount+ * in einer Flat verfügbar. Bisher wurden neun Episoden der 2. Staffel hierzulande veröffentlicht. Immer donnerstags gibt es eine neue Folge. Nächste Woche wird das Staffelfinale in Deutschland veröffentlicht. Hört den Podcast zu Strange New Worlds: Star Trek ist so gut wie seit 20 Jahren nicht mehr Star Trek ist eine der bedeutendsten Science-Fiction-Reihen überhaupt. Doch nach Beginn des neuen Jahrtausends schlitterte das Franchise in die Krise. Versuche eines Neustarts spalteten die Fans – im Kino genauso wie im Fernsehen. Jetzt ist Star Trek trotzdem so gut wie seit Jahren nicht mehr. Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Wir erklären in der neuen Folge des Moviepilot-Podcasts Streamgestöber, warum ihr der bald 60 Jahre alten Sci-Fi-Reihe eine Chance geben solltet, und empfehlen euch drei neue Serien, die sich unbedingt lohnen. *Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.