Star Trek ist so gut wie seit 20 Jahren nicht mehr – Diese 3 Serien beweisen es

Star Trek: Picard ist mit der 3. Staffel zu Ende gegangen. Deswegen blicken wir zurück auf die Erneuerung der Science-Fiction-Reihe, die lange vor sich hin kriselte.

Star Trek ist eine der bedeutendsten Science-Fiction-Reihen überhaupt. Doch nach Beginn des neuen Jahrtausends schlitterte das Franchise in die Krise. Versuche eines Neustarts spalteten die Fans – im Kino genauso wie im Fernsehen. Jetzt ist Star Trek trotzdem so gut wie seit Jahren nicht mehr.

Wir erklären in der neuen Folge des Moviepilot-Podcasts Streamgestöber, warum ihr der bald 60 Jahre alten Sci-Fi-Reihe eine Chance geben solltet, und empfehlen euch drei neue Serien, die sich unbedingt lohnen – selbst wenn ihr noch nie eine Minute Star Trek gesehen habt.

Hört hier die neue Folge über Star Trek:

Timecodes:

00:03:29 - NuTrek und Star Trek: Discovery

00:15:21 - Die enttäuschenden Anfänge von Picard

00:22:50 - Geheimtipp Lower Decks

00:31:30 - Strange New Worlds

00:47:00 - Picard Staffel 3

00:54:58 - Ausblick auf kommende Serien und Filme

Star Trek steckte lange in der Krise, doch die Sci-Fi-Reihe hat sich erneuert

Seit 1966 fliegen Raumschiffe durch die unendlichen Weiten des Weltalls, um neues Leben und neue Zivilisationen zu erforschen – zumindest auf der Mattscheibe. Denn in diesem Jahr wurde Raumschiff Enterprise geboren. Mittlerweile gibt es 13 Kinofilme und 12 Serien aus dem Science-Fiction-Universum, das einst von Gene Roddenberry erdacht wurde.

Lange Zeit kämpfte die Reihe mit der Weiterentwicklung. Die 2009 gestarteten Reboot-Filme mit Chris Pine als Captain Kirk versandeten im Kino. 2017 folgte der Serienneustart Star Trek: Discovery, der für die Reihe dank seiner diversen Besetzung und Themen einen Quantensprung darstellte. Die Qualität von Discovery spaltete jedoch manche Fangruppen. Und die Serie wurde zum Ziel rassistischer, queerfeindlicher und frauenfeindlicher Ausbrüche vermeintlicher Star Trek-Fans.

Star Trek hat diese viel zu lauten Stimmen noch nicht hinter sich gelassen. Doch in Sachen Qualität entwickelte sich das Franchise in den letzten Jahren mit Warp-Geschwindigkeit weiter. Serien wie Star Trek: Lower Decks, Star Trek: Strange New Worlds oder aber die 3. Staffel von Picard zeigen, wie die Reihe die Verehrung für ihre "Greatest Hits" sinnvoll in zukunftsträchtige Konzepte einflechten kann. Im Podcast erklären wir, wie genau das funktioniert.

