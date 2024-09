Star Trek: Voyager-Star Kate Mulgrew nennt Bedingung für ihre Janeway-Rückkehr – Fans werden sie dafür lieben

Kommt nach Star Trek: Picard auch noch Star Trek: Janeway? Voyager-Star Kate Mulgrew wäre dabei, hat aber ganz bestimmte Vorstellungen davon, wie das Projekt aussehen müsste.

Captain Kathryn Janeway, gespielt von der unvergleichlichen Kate Mulgrew, führte die Sci-Fi-Serie Star Trek: Raumschiff Voyager an. Sieben Staffeln brauchte sie, um ihre im Delta-Quardranten gestrandete Crew nach Hause zu bringen, was ihr in der Finalepisode Endspiel von 2001 endlich gelang.

Im Zeitalter von Reboots und Reunions fragen sich Trekkies nach 20 Jahren – und vor allem nach drei Staffeln Star Trek: Picard – natürlich: Wo bleibt Star Trek: Janeway?

Sci-Fi-Star Kate Mulgrew würde als Star Trek-Captain Janeway zurückkehren – unter folgender Bedingung

Bereits 2022 gab Mulgrew gegenüber TrekMovie (via SlashFilm) zu verstehen, welche hohen Ansprüche sie an eine Live-Action-Rückkehr der kaffeeliebenden Kapitänin hätte, die als beförderte Admiralin im Film Star Trek - Nemesis zu sehen war:

Ich habe das zu [Trek-Produzent Alex] Kurtzman gesagt: Das Drehbuch müsste absolut exquisit und dicht sein – und ich meine absolut dicht. Ich will, dass die Sprache komplett explodiert. Und ich will die Story dünn und straff haben. Ich meinte: 'Kein Schmachten.' Ich will keine Höhen und Tiefen. Ich will eine Janeway, von der alle sagen können: 'Das ist aus ihr geworden. Ich stehe hinter ihr, das ist toll.' Oder? Und ich denke, irgendein außerordentliches Abenteuer. Sogar noch größer als Voyager. Noch größer als der Delta-Quadrant.





CBS Star Trek: Raumschiff Voyager

Als Mulgrew sich dieses Jahr während der San-Diego Comic-Con 2024 blicken und interviewen ließ, äußerte sie sich erneut zum Thema – und klang dabei ganz ähnlich. Etwa im Gespräch mit CinemaBlend :

Diese Dinge drehen sich immer und immer und immer wieder im Kreis, denn ich glaube, die Fans würden sie sehr gern wiedersehen. [...] Man muss nur sehr aufpassen, dass diese Entscheidung nicht hochmütig ist. Das interessiert mich überhaupt nicht. [...] Das Vermächtnis ist bereits gesetzt: Ich war der erste weibliche Captain. Ich habe alles, was ich hatte, sieben Jahre lang gegeben und es hat mein Leben dramatisch verändert. Um zurückzukommen, müsste es spektakulär gut sein. Und ich weiß nicht, ob das möglich ist.

Captain Janeway kam bereits zurück – und zwar in Cartoon-Form

Wenn wir über die Rückkehr von Captain Janeway reden, dann nur über ihre Rückkehr in Live-Action-Gestalt. In Animation ist sie nämlich längst zurück und zwar im Rahmen der Serie Star Trek: Prodigy. In dieser machen junge Aliens im Delta-Quadranten ein experimentelles, gestrandetes Sternenflotten-Raumschiff ausfindig und erleben damit eigene Weltraumabenteuer. Betreut werden sie dabei von einer KI-Hologramm-Janeway, mit der das Schiff ausgestattet ist. In der englischen Originalversion übernahm Mulgrew die Synchronarbeit für ihr animiertes Alter-Ego.

Netflix Star Trek: Prodigy

Die Serie wurde nach einer Staffel abgesetzt und schließlich von Netflix gerettet, wo zwei Staffeln streambar sind. Für Star Trek: Voyager wendet man sich ebenfalls an den Streaming-Marktführer oder Paramount+.