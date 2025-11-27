Star von toter Dexter-Figur will unbedingt für Wiedererwachen Staffel 2 zurückkehren

Mit Dexter: Wiedererwachen wurde ein Spin-off der Kultserie geschaffen, die Fans begeistert. Auch die Stars lieben diese Serie – so sehr, dass eine von ihnen gerne zurückkehren möchte.

In Dexter: Wiedererwachen lernten wir Krysten Ritter (Breaking Bad) als Serienmörderin Lady Vengeance kennen – und mussten uns gleich wieder von ihr verabschieden. Doch die kommende 2. Staffel bedeutet vielleicht, dass es ein Wiedersehen geben könnte.

Krysten Ritter alias Lady Vengeance will zurück zu Dexter: Wiedererwachen

Wie Screen Rant jüngst berichtete, ist die einstige Dexter-Darstellerin Krysten Ritter interessiert an einer Rückkehr in die bizarre Welt der Serienmörder:innen. In Dexter: Wiedererwachen spielte Ritter eine Frau namens Mia La Pierre bzw. Lady Vengeance – eine Serienmörderin, die ein zu frühes Ende in einem Gefängnis bekam.

In einem Gespräch mit Screen Rant stellte sich heraus, dass Ritter von der Vorstellung, zu Dexter: Wiedererwachen zurückzukehren, begeistert ist:

Ja, ich wäre auf jeden Fall offen dafür. Ich habe es wirklich geliebt, diese Figur zu spielen. Auch meine Erfahrungen bei der Serie haben mir sehr gut gefallen. Ich mag Michael und Scott Reynolds, der als ausführender Produzent bei Jessica Jones tätig war und auch bei Dexter mitwirkt. So habe ich die Rolle bekommen.

Für die Schauspielerin war es offenbar eine gute Erfahrung:

Sie haben sie für mich geschrieben, und ich mag ihn sehr. Die Serie hat viele Mitarbeiter, die auch bei Jessica Jones mitgewirkt haben, die gesamte Gruppe. Ich hatte das Gefühl, dass ich sehr gut hineinpasse, und die Besetzung war einfach großartig. Aber diese Figur ist eine weitere sehr seltene Figur, die mir über den Weg gelaufen ist.

Was genau die Serienmacher:innen noch für die Zukunft von Dexter: Wiedererwachen entscheiden und ob eine Rückkehr von Krysten Ritters Figur wirklich möglich ist, bleibt derzeit noch offen. Aber das Interesse der Darstellerin ist vielversprechend.

Insgesamt hat das Universum um den auf Mörder fixierten Serienkiller Dexter in den vergangenen Jahrzehnten nicht an Beliebtheit verloren – im Gegenteil. Mit Dexter: New Blood und Dexter: Original Sin wird bereits seit einigen Jahren Nachschub geliefert.

Dexter: Wiedererwachen startete erst Juli 2025 und wurde bereits offiziell um eine 2. Staffel verlängert.

