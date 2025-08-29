Star Wars-Fans irrten sich 40 Jahre lang: Das ist nicht Luke Skywalker

Auf einem berühmten Kinoposter zu Star Wars 6: Die Rückkehr der Jedi-Ritter sind die Hände von Luke Skywalker zu sehen, der ein Lichtschwert hält. Oder?

Falsch gedacht: Die beiden Hände auf dem legendären Plakat zu Die Rückkehr der Jedi-Ritter gehören gar nicht zu Mark Hamill, der Luke Skywalker in den Filmen spielt. Wir Fans haben all die Jahre im Glauben gelebt, dass das so wäre. Doch dem ist nicht so.

Star Wars: Diese Hände gehören gar nicht zu Luke Skywalker-Darsteller Mark Hamill

Es ist schon eine ganze Weile her, dass Die Rückkehr der Jedi-Ritter ins Kino kam. Das Teaser-Poster dazu kennt ihr aber bestimmt trotzdem: Zwei Hände halten ein blau leuchtendes Lichtschwert, das gen Himmel gestreckt wird. Im Hintergrund sind ein paar Sterne, ein berühmt-berüchtigter Waldmond und der zweite Todesstern zu sehen.

Die Hände im Vordergrund gehören für die allermeisten Star Wars-Fans seit 1983 eindeutig zu Luke Skywalker beziehungsweise dem Schauspieler Mark Hamill.

Das stimmt aber nicht: Die Hände auf dem Poster gehören in Wahrheit Star Wars-Schöpfer George Lucas. Das hat Phil Szostak, Creative Art Manager bei Lucasfilm, mehr oder weniger nebenbei auf Twitter verraten, wie der Popkulturblog PewPewPew bemerkt hat. Hier könnt ihr euch die Vorlage für das Klassiker-Poster ansehen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Szostak muss es wissen. Immerhin hat er unter anderem einige der The Art of-Bücher zu den neuen Star Wars-Filmen geschrieben. Das Teaser-Poster selbst stammt von Tim Reamer und so haben wir nach über 40 Jahren überraschend erfahren: George Lucas hat hier einfach selbst Modell gestanden.

Wie geht es mit Luke Skywalker und Mark Hamill im Star Wars-Kosmos weiter?

Überhaupt nicht. Der Schauspieler hat vor gar nicht allzu langer Zeit bekannt gegeben, dass er nicht noch mehr in das Star Wars-Universum zurückkehren möchte. Er sei dem Krieg der Sterne-Schöpfer George Lucas zwar sehr dankbar für alles, wolle nun aber Platz für neue Star Wars-Figuren machen.