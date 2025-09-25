Star Wars-Parodie geht weiter: Das erste Bild zu Spaceballs 2 zeigt Mel Brooks und Co.

Bei Lord Helmchens Saft! Das erste Bild zu Spaceballs 2 ist da. Es zeigt den versammelten Cast der Star Wars-Parodie samt Macher beim Lesen des Drehbuchs.

Comedy-Genie Mel Brooks lieferte mit Spaceballs von 1987 die perfekte Krieg der Sterne-Parodie ab. 40 Jahre später wird jetzt die Fortsetzung Spaceballs 2 in Angriff genommen und macht Star Wars schon mit dem ersten Bild ulkig nach. Es zeigt zurückkehrende und neue Cast-Mitglieder beim gemeinsamen Table Read, was vermutlich nicht ganz zufällig an das berühmte Foto von J.J. Abrams und seiner Star Wars 7: Das Erwachen der Macht-Crew erinnern soll.

Wer genau hinsieht kann auf einem der Stühle sogar eine italienische Köstlichkeit in Anspielung auf den Spaceballs-Schurken Pizza Mampf entdecken. Na das geht ja gut los.

Spaceballs 2: Diese Stars und Scherzkekse mischen in der neuen Star Wars-Verarsche mit

Bereits im Sommer dieses Jahres stand fest, dass Spaceballs 2 das Comeback einer der größten Stars der 80er sein wird: Rick Moranis alias Lord Helmchen, der sich 1996 von der Kinoleinwand zurückzog. Ebenfalls mit von der Parodie-Partie sind abermals Bill Pullman als Lone Starr und Daphne Zuniga als Prinzessin Vespa sowie die Neuzugänge Josh Gad, Keke Palmer and Lewis Pullman.

Zwei weitere Schauspieler konnten jetzt via Deadline bestätigt werden. So wird es ein Wiedersehen mit George Wyner als Helmchens rechte Hand Colonel Sandfurz geben und auch Anthony Carrigan (Barry) ist neu an Bord. Per Video-Call zugeschaltet sehen wir auf dem Foto vom Table Read das ursprüngliche Mastermind Mel Brooks, der trotz seines hohen Alters von 99 Jahren (!) der erneut als Yoda-Verballhornung Joghurt und Präsident Skroob auftreten soll.

Regie führt diesmal Josh Greenbaum (Doggy Style), Amazon MGM produziert das Ganze.

Wann kann mit Spaceballs 2 gerechnet werden?

Ebenso wenig wie der genaue Filmtitel oder die Handlung, ist bisher der Filmstart von Spaceballs 2 bekannt. Aktuell befindet sich das Projekt in der Pre-Production, sodass wohl erst 2027 mit der Veröffentlichung erwartet werden kann. Wer nicht so lange warten will, kann natürlich jederzeit bis zum Filmstart im übernächsten Jahr vorspulen ...

Das Original kann man aktuell beim Amazon-Kanal MGM+ in der Flat streamen. Alternativ gibt es Spaceballs als Leih- und Kauftitel bei den üblichen Anbietern.