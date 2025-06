Spaceballs 2 macht größten Fan-Traum wahr: Kult-Star feiert nach 30 Jahren Comeback auf der Kinoleinwand

Nach dem gestern präsentierten Teaser zu Spaceballs 2 sind nun auch die ersten Cast-Mitglieder der Parodie durchgesickert. Darunter zwei neue Gesichter und ein unerwarteter Rückkehrer.

2027 wird das passieren, worauf Fans der legendären Star Wars-Parodie Spaceballs seit dann 40 Jahren gewartet haben: Eine Kino-Fortsetzung der Kult-Komödie von Mel Brooks. Und offenbar haben die Macher um Regisseur Josh Greenbaum (Doggy Style) für Spaceballs 2 schon die Wüste nach den perfekt passenden Darsteller:innen durchkämmt.

Laut einer Exklusivmeldung von Deadline wurden nun nämlich gleich vier Stars für das Sequel verpflichtet. Dabei handelt es sich um die zwei Neuzugänge Keke Palmer (Nope) und Lewis Pullman (Thunderbolts*) sowie zwei Rückkehrer aus dem Original, unter denen sich eine wahre Überraschung verbirgt:

So schlüpft nicht nur Bill Pullman erneut in seine Rolle des Lone Starr, auch der lange aus dem Rampenlicht verschwundene Rick Moranis übernimmt abermals seinen Part als Bösewicht Lord Helmchen.

Comedy-Ikone Rick Moranis beendet für Spaceballs 2 seinen Quasi-Ruhestand

Moranis' Beteiligung an Spaceballs 2 ist insofern eine kleine Sensation, da sich der einstige Comedy-Star der 80er-Jahre (Ghostbusters, Der kleine Horrorladen, Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft) vor mehreren Dekaden aus dem Filmgeschäft zurückgezogen hat und seitdem nur noch sporadisch als Schauspieler oder Synchronsprecher tätig war.

Sein letzter Kinoauftritt reicht sogar bis ins Jahr 1996 zurück, als er in der gefloppten Komödie Mein liebster Feind mitspielte. Im Spaceballs-Sequel wird Moranis nun sein großes Leinwand-Comeback feiern und als kultiger Tollpatsch-Schurke Lord Helmchen zurückkehren.

Spaceballs 2: Vater-Sohn-Vereinigung vor und hinter der Kamera?

Auch für Original-Star Bill Pullman dürfte die Fortsetzung eine Besonderheit darstellen, schließlich würde ihn der Film mit seinem Sohn Lewis erstmals seit dem 2017er-Western The Ballad of Lefty Brown vor der Kamera vereinen. Letzterer befindet sich laut The Hollywood Reporter (THR) in finalen Verhandlungen für eine Rolle namens Starburst, dem Sohn von Lone Starr und Prinzessin Vespa.

Weiterhin will THR von Insider-Quellen erfahren haben, dass Keke Palmer eine Figur namens Destiny spielt und gemeinsam mit Pullman Junior und Co-Drehbuchautor Josh Gad (Pixels) das Protagonist:innen-Trio von Spaceballs 2 darstellt.

Offiziell bestätigt sind all die oben erwähnten Meldungen bislang allerdings noch nicht, da die produzierenden Amazon MGM Studios hierzu keinen Kommentar abgeben wollten. Das bedeutet jedoch keinesfalls, dass es sich bei den Casting-News um unhaltbare Gerüchte handelt, da sowohl Deadline als auch THR für gewöhnlich vertrauenswürdige und gut informierte Quellen sind.

Details zur Handlung des Films und dem exakten Kinostart gibt es bisher noch nicht.