Starker LG OLED-TV jetzt im Amazon-Angebot: Günstiger bekommt ihr aktuell keinen so guten 4K-Fernseher in 55 Zoll

Überlegene OLED-Bildqualität und Top-Ausstattung gibt es mit einem smarten 4K-Fernseher von LG gerade besonders günstig bei Amazon im Angebot.

LGs OLED-Fernseher sind bekannt für ihre hervorragende Bildqualität, kosten in den besser ausgestatteten Varianten aber meist deutlich über 1.000 Euro. Amazon hat nun aktuell jedoch ein sehr gut bewertetes Modell stark vergünstigt im Angebot.



Den LG OLED55CS9LA mit 55 Zoll und Oberklasse-Features wie 120 Hertz, HDMI 2.1 und Co. gibt es hier versandkostenfrei gerade für nur 999 Euro statt 2.099 Euro * unverbindliche Preisempfehlung (UVP). Laut Preisvergleichsseiten handelt es sich um das derzeit günstigste Angebot und gegenwärtig wird auch kein namhaftes Markengerät mit vergleichbarer Ausstattung in dieser Größe so günstig gelistet.

Das bietet der LG OLED-TV im Amazon-Angebot

Auf 55 Zoll Bildschirmdiagonale (circa 1,4 Meter) bietet der LG OLED55CS9LA die 4K/UHD-Auflösung von 3.840 x 2.160 Pixeln und liefert dank OLED-Panel im Vergleich zu herkömmlichen LCDs überlegene Farben, Kontraste und Schwarzwerte, inklusive Support für Dolby Vision IQ, HDR sowie HDR10. Die native 120 Hertz Bildwiederholfrequenz sorgt für ein flüssiges Bild gegenüber den sonst oftmals üblichen 60 Hertz.

Für Cineasten gibt es neben vielen weiteren Einstellungsmöglichkeiten auch einen Filmmaker Mode, der Inhalte originalgetreu wiedergibt. Tontechnisch wird mit gleich drei integrierten Lautsprechern bei insgesamt 40 Watt sowie Unterstützung für Dolby Digital, Dolby Digital Plus und Dolby Atmos ebenfalls viel geboten.

Darüber hinaus sind via WebOS 22 zahlreiche Smart-TV-Features mit dabei, angefangen von verschiedenen Streaming-Diensten und Apps über Sprachsteuerung bis hin zu USB-Aufnahmefunktion. Dank viermal HDMI 2.1 werden auch hohe Bildraten in 4K beim Gaming mit aktuellen Konsolen und dem PC unterstützt. Zudem gibt es für Spieler:innen ALLM (Auto Low Latency Mode) und VRR (Variable Refresh Rate) sowie AMD FreeSync und Nvidia G-Sync. Auch der Cloud-Gaming-Dienst GeForce Now ist mit dabei. Weitere Details zur Ausstattung findet ihr bei Amazon *.

LG OLED-TV mit Top-Rezensionen und Testwertung

In über 300 Rezensionen hat der Fernseher bei Amazon durchschnittlich 4,7 von 5 Sternen erhalten, wobei vor allem die starke Bildqualität gelobt wird und es kaum Klagen gibt. Auch im Test bei der englischsprachigen Fachseite Techradar.com hat LGs CS-Modell 4 von 5 Sternen erhalten. Hier wurden eine hervorragende Bildqualität sowie Audioqualität sofort nach dem Auspacken und ein schlankes, attraktives Design hervorgehoben. Moniert wurden mögliche Überblendungen in sehr hellen Räumen, das Fehlen von HDR10+.

Während der OLED55CS9LA aus dem vergangenen Jahr stammt, ist mittlerweile auch schon das 2023er Line-up an Fernsehern von LG inklusive Cashback verfügbar und bietet mit dem OLED C37 weitere Verbesserungen. Dort gibt es auch einen Einblick zu Samsungs neuen QD-OLED-Fernsehern, ebenfalls mit Cashback und sogar einer Soundbar dazu.

