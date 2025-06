"Der Alptraum eines jeden Schauspielers": Mit dieser Bitte quälte Steven Spielberg Sam Neill bei Jurassic Park

Jurassic Park-Star Sam Neill trainierte monatelang für seine Rolle. Aber dann schmiss Regisseur Steven Spielberg mit ein paar Worten seine Vorbereitungen über den Haufen.

Paläontologe Alan Grant (Sam Neill) ist für viele Fans die beste Jurassic Park-Figur. Aber wer sich seine Auftritte im ersten Jurassic Park, in Jurassic Park III und Jurassic World 3: Ein neues Zeitalter zum ersten Mal im Originalton anhört, könnte verwirrt sein: Grant hat einen sehr eigenwilligen Akzent, der sich manchmal von Szene zu Szene zu verändern scheint. Neill hat enthüllt, dass die Erfahrung für ihn ein Alptraum war – den Steven Spielberg verursachte.

Steven Spielbergs Änderung macht Jurassic Park-Star angeblich seit Jahren zum Gespött

Gegenüber Vanity Fair erklärte der neuseeländische Star 2022, dass er für den ersten Jurassic Park-Film vier Wochen lang einen amerikanischen Akzent einübte. Aber dann warf eine scheinbar beiläufige Änderung durch Regisseur Steven Spielberg alles über den Haufen. Dabei hatten die Dreharbeiten längst begonnen.

In diesem YouTube-Zusammenschnitt kann man Alan Grants Akzent hören:

[Spielberg] kam zur Mitte des Drehtags zu mir und meinte, 'Hey Sam, wegen deinem Akzent...', und ich meinte: 'Der, an dem ich seit vier Wochen arbeite?' Und er antwortete: 'Mach dir keine Sorgen, benutz einfach deine normale Aussprache.'

Die Änderung erleichterte Neill die Arbeit, obgleich sein neuer Akzent nun nicht mehr zu dem passte, was möglicherweise schon zuvor auf den Aufnahmen zu hören war. So richtig chaotisch wurde es für den Star erst, als Spielberg einen zweiten Rückzieher machte:

Vier Tage später kam er wieder zu mir und sagte: 'Wegen dem Akzent, den du jetzt verwendest...', und ich sagte, 'du meinst meinen Akzent?', und er entgegnete: 'Lass uns ein Zwischending nehmen.' Das ist der Alptraum eines jeden Schauspielers! Deswegen hagelt es heute noch so viel Kritik: 'Sam Neills Akzent in Jurassic Park war ein Haufen T-Rex-Dung.'

Ob Neills Akzent im Jurassic-Franchise tatsächlich nur Mist ist, kaum auffällt oder als charmante Marotte durchgeht, muss jeder Fan selbst entscheiden. Hören werden wir ihn in der Reihe aber wohl nicht mehr: Sam Neill will bis auf Weiteres nicht als Dr. Alan Grant zurückkehren und ist daher mit großer Sicherheit nicht in Jurassic World 4: Die Wiedergeburt zu sehen.

Wann kommt Jurassic World 4: Die Wiedergeburt ins Kino?

Der nächste Teil des beliebten Dinosaurier-Franchise kommt am 2. Juli 2025 in die deutschen Kinos. Vor der Kamera sind unter anderem Scarlett Johansson (Black Widow), Mahershala Ali (Moonlight) und Jonathan Bailey (Bridgerton) zu sehen. Die Regie übernahm Gareth Edwards (The Creator).