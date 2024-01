Steven Spielberg setzt die beste Kriegsserie aller Zeiten nach 22 Jahren fort und jetzt das: Die ersten Kritiken zu Masters of the Air sind extrem gespalten

Kurz vor dem Streaming-Start des neuen Kriegsserien-Epos Masters of the Air sind erste Kritiken erschienen. Sie zeichnen ein gemischtes Bild der Steven Spielberg-Produktion .

Vor über 20 Jahren haben Regisseur Steven Spielberg und Schauspieler Tom Hanks als Produzenten mit Band of Brothers die beste Kriegsserie aller Zeiten gedreht. 2010 erschien dann die indirekte Fortsetzung The Pacific, die den Zweiten Weltkrieg aus neuer Perspektive beleuchtete.

Fans gewaltiger Kriegsserien dürfen sich jetzt freuen, denn mit Masters of the Air erscheint diesen Freitag bei Apple TV+ die dritte Spielberg-Hanks-Serie über den Zweiten Weltkrieg aus der Luft. Jetzt sind erste Kritiken dazu erschienen, die gemischt ausfallen.

Masters of the Air-Kritiken versprechen bildgewaltiges Kriegsepos mit Story-Schwächen

Am positivsten fällt die Collider -Kritik aus, die Masters of the Air als erste Pflichtserie im neuen Jahr feiert:

Masters of the Air ist ein immersives Fernseherlebnis, das auch als auffallend eindringliches und anschauliches Stück Zeitgeschichte dient. Episode für Episode nimmt es das Publikum mit auf eine atemberaubende Reise zu den Kapiteln der Geschichte, die wir selten sehen oder verstehen, und stärkt die Kriegsgeschichte der Brüderlichkeit durch Opferbereitschaft und Mut.

Diese Saga über gewöhnliche Männer, die außerordentlich mutige Taten demonstrieren, ist beeindruckend und wird dich, anders lässt es sich nicht ausdrücken, direkt ins Herz treffen.

Deutlich kritischer schreibt Brian Tallerico in seinem Text für The Playlist über Schwächen der Kriegsserie:

Masters of the Air macht mehrere Fehler, die Playtone (das ist Hanks'/Spielbergs Firma) in den HBO-Produktionen vermieden hat, und erliegt überzogenen Dialogen, klischeehaften Charakteren und dem Gefühl, dass alles zu hübsch aussieht. Einige der Schauspielleistungen steigern den Wert der Produktion, ebenso wie zwei große Regietalente im letzten Teil der Serie, aber es ist schwer, [Masters of the Air] nicht als Enttäuschung zu bezeichnen.

Apple Masters of the Air

Auch in der Slash Film -Kritik wird die blasse Figurenzeichnung von Masters of the Air bemängelt:

Das alles soll spannend, lebendig, aufregend sein! Aber ist es nicht. Die Serie bricht einfach dann ab, wenn sie aufleben sollte, und es wird ermüdend, das abzusitzen. Es ist schwer, eine Bindung zu diesen Männern aufzubauen, wenn sie so stagnieren und so uninteressant bleiben.

Hier und da gibt es ein paar Schnörkel, wie bei einem Indoor-Radrennen, das exquisit gedreht wurde, aber sie sind selten. Die Serie wäre weitaus erfolgreicher, wenn sie einen episodischeren Ansatz gewählt und individuelle Geschichten erzählt hätte, die für sich allein stehen. Stattdessen bekommen wir einen 9-Stunden-Film. Und niemand möchte einen 9-Stunden-Film sehen.

In der TV Line -Kritik wird der aufwendige Bombast-Look von Masters of the Air gelobt, der gleichzeitig von den Problemen der Kriegsserie ablenkt:

Masters of the Air ist großartig in den Dingen, die in einem Trailer großartig aussehen. [Die Serie] ist wunderschön anzusehen und kann unsere Emotionen mit einem einzigen Bild wecken, und man muss [sie] sich tatsächlich ansehen, um zu erkennen, dass diese Schönheit etwas leer ist. Es geht mehr darum, über jedes liebevoll nachgebildete Licht und jeden Schalter im Cockpit des Flugzeugs zu schwenken, als darum, Charakterzeichnung und Dramatik aufzubauen.

Wann startet Master of the Air?

Ab dem 26. Januar 2024 sind die ersten zwei Folgen der Kriegsserie im Streaming-Abo von Apple TV+ verfügbar. Der Rest der insgesamt neun Episoden umfassenden Staffel wird danach im Wochentakt veröffentlicht.

Podcast mit Masters of the Air: Die 15 besten Serienstarts im Januar bei Netflix, AppleTV+ und Co.

