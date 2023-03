Stranger Things kopiert Harry Potter: Vorgeschichte The First Shadow erscheint als Theaterstück

Der erste große Stranger Things-Ableger ist offiziell. Es handelt sich allerdings um keine neue Serie. Stattdessen kopiert der Netflix-Hit das Erfolgskonzept von Harry Potter.

Während wir auf die 5. Staffel von Stranger Things warten, kündigt sich ein unerwartetes Spin-off an, das die Vorgeschichte der erfolgreichen Netflix-Serie erzählt. Entgegen aller Erwartungen handelt es sich dabei um keinen episodischen Ableger oder sogar einen Stranger Things-Film, der bei Neflix oder im Kino veröffentlicht wird.

Nein, Stranger Things kommt auf die Bühne und geht damit den gleichen Schritt wie Harry Potter nach dem Ende der Originalreihe. Wie Netflix soeben in einer Pressemitteilung verkündet hat, wird noch dieses Jahr das Theaterstück Stranger Things: The First Shadow im Londoner Phoenix Theater seine Premiere feiern.

The First Shadow: Stranger Things-Theaterstück erzählt die Vorgeschichte von Hawkins

Wo bei Harry Potter mit Das verwunschene Kind eine Fortsetzung erzählt wurde, wagt Stranger Things im Zuge von The First Shadow den Blick in die Vergangenheit. Die Handlung des Theaterstücks ist im Jahr 1958 angesiedelt und soll die Verbindung zwischen der Kleinstadt Hawkins und dem Upside Down erklären.

Netflix Stranger Things: The First Shadow

Besonders spannend: Netflix teast, dass The First Shadow nicht nur den Beginn der Stranger Things-Welt erforscht. Das Stück könnte ebenfalls mit dem Schlüssel für das Ende aufwartet. Womöglich werden auf der Bühne Hinweise gestreut, die für das Finale der Serie bei Netflix relevant werden.

Gruselig und herzlich: Stranger Things-Ableger bringt alte Figuren zurück und stellt neue vor

Matt Duffer und Ross Duffer, die kreativen Köpfe hinter Stranger Things, sind auch in das Theaterstück involviert. In der offiziellen Pressemitteilung beschreiben sie die Produktion mit folgenden Worten:



[Stranger Things: The First Shadow] ist überraschend und gruselig, aber auch herzlich. Man trifft sowohl neue, liebenswerte Figuren als auch alte Bekannte auf einer Reise in die Vergangenheit, die den Grundstein für das spätere Stranger Things legt.

Diewurde von den Duffer-Brüdern zusammen mit Kate Trefry und Jack Thorne entwickelt. Thorne war bereits in die Entstehung von Harry Potter und das verwunschene Kind involviert. Trefry zeichnet das finale Drehbuch des Stranger Things-Stücks verantwortlich. Als Regisseur konnte Stephen Daldry gewonnen werden, der zuvor im Netflix-Kosmos an der gefeierten Serie The Crown beteiligt war.

