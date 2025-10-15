Stranger Things-Macher enthüllen XXL-Laufzeit für das große Finale und versprechen endlich die wichtigste Frage zu beantworten

Das große Finale von Stranger Things auf Netflix rückt näher. Die Duffer-Brüder verrieten nun, wie lang die allerletzte Episode sein wird – und auf welche Frage wir endlich eine Antwort bekommen.

Erst vor wenigen Tagen wurden die offiziellen Laufzeiten für die ersten vier Episoden von Stranger Things Staffel 5 bei Netflix enthüllt. Während wir es hier bereits mit ungewöhnlich langen Serienfolgen zu tun bekommen werden, wird die allerletzte Episode von Staffel 5 – das große Serienfinale – noch eine gewaltige Schippe drauflegen.

Das erklärten die Duffer-Brüder zumindest in einem neuen Interview. Dazu verrieten sie, auf welche Frage wir in der Finalstaffel endlich eine wohl verdiente Antwort bekommen.

XXL-Finale bei Netflix: Letzte Folge von Stranger Things Staffel 5 wird zwei Stunden lang

In einem umfangreichen Interview mit Variety plauderten Ross Duffer und Matt Duffer über die 5. Staffel von Stranger Things aus dem Nähkästchen. Unter anderem verrieten sie die Laufzeit der finalen Folge, die die beliebte Mystery-Serie bei Netflix nach neun Jahren abschließen soll. Demnach wird die Episode mit dem Titel Kapitel Acht: Zurück in der realen Welt "etwa zwei Stunden" lang sein.

Erst vor wenigen Tagen wurden die Laufzeiten für die ersten vier Episoden der 5. Staffel enthüllt. Diese setzen sich aus folgenden Längen zusammen:

1. Die Suche (68 Minuten)

2. Das Verschwinden von (54 Minuten)

3. Die Turnbow-Falle (66 Minuten)

4. Der Zauberer (83 Minuten)

So bemerkenswert diese XXL-Laufzeiten sind, ist hier dennoch anzumerken, dass das Finale der 4. Staffel diese Länge noch deutlich überschritten hat. Folge 8 der Vorgängerstaffel umfasste unglaubliche 144 Minuten.

Stranger Things Staffel 5 wird endlich erklären, was das Upside Down ist

Doch auch mit knapp 24 Minuten weniger Laufzeit werden die Fans laut den Duffer Brüdern in Staffel 5 endlich eine Antwort auf die wahrscheinlich drängendste Frage der Netflix-Serie bekommen: Was genau ist eigentlich das Upside Down?

So verriet Matt Duffer:

Wir machen alles verbliebene, was wir mit den Demogorgons und dem Mind Flayer und Vecna und dem Upside Down und Hawkins und diesen Figuren machen wollten. Es ist eine abgeschlossene Geschichte. Sie ist fertig.

Ross Duffer erklärte weiterhin, dass sie um die Erklärung des Upside Downs in Staffel 5 nicht mehr herumgekommen seien:

Jede Staffel meinten wir, 'Sollen wir darüber reden?' And dann sagten wir, 'Nein, lass uns noch warten.' Und am Ende meinten wir dann, 'Tja, jetzt müssen wir!'

Wann kommt Stranger Things Staffel 5 zu Netflix?

Lange müssen sich Fans nicht mehr auf die Beantwortung all ihrer Fragen gedulden. Stranger Things Staffel 5 startet am 27. November 2025 endlich mit den ersten vier Folgen bei Netflix. Weitere drei Episoden folgen am 26. Dezember. Das große Serienfinale ist schließlich ab dem 1. Januar 2026 beim Streamer zu sehen.

