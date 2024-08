Wann kommt Stranger Things Staffel 5 zu Netflix? Alle Infos zu Start, Besetzung und Handlung des Sci-Fi-Finales

Die 5. Staffel von Stranger Things wird den Netlix-Hit mit einem achtteiligen Finale abschließen. Doch wann können wir mit den neuen Folgen der Sci-Fi-Serie rechnen?

Über zwei Jahre ist es her, seit die 4. Staffel von Stranger Things uns auf Netflix erreichte. Seitdem warten Fans gespannt auf die Fortsetzung des Sci-Fi-Hits, die die Serie mit einer 5. Staffel abschließen soll.

Alles, was ihr zum großen Finale auf Netflix wissen müsst, erfahrt ihr in diesem Artikel, den wir regelmäßig aktualisieren werden. Hier findet ihr Informationen zu folgen Punkten:

Start

Handlung

Besetzung

Trailer

Wann kommt Stranger Things Staffel 5 zu Netflix?

Netflix Stranger Things endet mit Staffel 5

Die 5. Staffel von Stranger Things hatte massiv unter dem Doppelstreik in Hollywood zu leiden, der 2023 fast die gesamte Branche lahmlegte. Die Produktion der neuen Folgen konnte somit erst am 8. Januar 2024 beginnen. Da die finalen acht Folgen jeweils etwa so lang werden sollen wie acht Kinofilme, nehmen auch die Dreharbeiten einen entsprechend großen Zeitraum ein. Der Dreh soll noch bis Ende 2024 andauern.

Danach ist noch mit einer umfangreichen Postproduktion zu rechnen, sodass wir die 5. Staffel von Stranger Things erst im Jahresverlauf von 2025 auf Netflix erwarten dürfen. Da die 4. Staffel von Stranger Things uns in zwei Teilen bei dem Streamer serviert wurde, werden wohl auch die acht Folgen von Staffel 5 nicht auf einmal erscheinen.

Stranger Things Staffel 5 spielt nach einem Zeitsprung: Das ist zur Handlung bekannt

Da die jugendliche Besetzung um Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard und Co. schneller altert als ihre Serienfiguren, entschieden sich die Duffer-Brüder um Matt und Ross Duffer dazu, die 5. Stranger Things-Staffel nach einem Zeitsprung spielen zu lassen. Erste geteilte Bilder vom Set des Co-Schöpfers Ross Duffer gaben dazu einen verräterischen Hinweis.

Auf einem Bild ist nämlich ein mögliches Datum zu erkennen ‒ Dienstag, der 11. November. Da in den 1980er Jahren der 11. November nur im Jahr 1989 auf einen Dienstag fiel, gehen viele davon aus, dass die Handlung in diesem Jahr spielt. Dementsprechend würde der angeteaserte Zeitsprung rund 3,5 Jahre umfassen.

Netflix Stranger Things

Die erste Episode der neuen Staffel wird laut einem X-Post der Autoren den Titel "Chapter One: The Crawl" (übersetzt: "Kapitel Eins: Das Krabbeln") umfassen. Die erste Szene der ersten Folge wird womöglich mit einem Flashback von Will Byers beginnen, der sich im Upside Down befindet.

Winona Ryder, Millie Bobby Brown und Co.: Wer gehört zur Besetzung von Stranger Things Staffel 5?

In Staffel 5 werden viele der aus Staffel 4 bekannten Stars und Schauspieler:innen zurückkehren. Aktuell rechnen wir mindestens mit folgenden Namen:

Dazu wird es in den finalen Folgen auch Cast-Neuzugänge geben. Folgende Stars sind in noch unbekannten Rollen für Staffel 5 bereits bekannt:

Trotz zahlreicher Fanproteste, den im Staffel 4-Finale verstorbenen Eddie Munson (Joseph Quinn) für die finale Staffel zurückzuholen, haben die Serien-Macher wohl oder übel entschieden, dass dieser nicht zurückkehren wird. Außerdem durfte auch Fan-Liebling Argyle nicht heimkehren.

Gibt es einen Trailer zu Stranger Things Staffel 5?

Da die Dreharbeiten von Staffel 5 noch nicht abgeschlossen sind, müssen wir uns für einen offiziellen Trailer womöglich noch bis Anfang 2025 gedulden. Netflix veröffentlichte jedoch bereits ein berührendes erstes Behind the Scenes-Video des Casts am Set der Staffel, das bei uns Harry Potter-Erinnerungen wachrief.

Schaut euch hier das Video an:

Stranger Things - S05 Featurette (Deutsch) HD

Staffel 5 ist nicht das Ende für Stranger Things

Auch wenn die Hauptserie mit der 5. Staffel enden wird, soll das Stranger Things-Universum in einem Spin-off weitergehen. Die Duffer-Brüder teasten dieses bereits als "unerwartet" und "anders" an. Weitere Details sowie ein möglicher Start auf Netflix stehen dagegen noch nicht fest. Zusätzlich ist eine animierte Serie in Planung.

