Genialen Sci-Fi-Meilenstein jetzt gratis streamen: Diese Zukunft ist ein abgefahrener Alptraum, den ihr gesehen haben müsst

Was kommt dabei heraus, wenn ein Comedy-Genie eine schwarzhumorige Sci-Fi-Dystopie inszeniert? Vom eigentümlichen Ergebnis könnt ihr euch jetzt kostenlos im Stream überzeugen.

Das Monty Python-Mitglied Terry Gilliam ist bei Weitem nicht nur für Eskapaden mit der britischen Comedy-Truppe bekannt. Als Filmemacher nimmt er uns immer wieder auf bizarre Trips mit, die ihre Spuren hinterlassen und lange hängen bleiben. Etwa mit dem Fantasy-Abenteuer Time Bandits, dem Drogen-Roadmovie Fear and Loathing in Las Vegas oder seinem mutmaßlich besten Film, dem schwarzhumorigen Sci-Fi-Streifen Brazil von 1985.

Aktuell könnt ihr die dystopische Tour de Force komplett gratis und ohne Anmeldung (allerdings mit Werbeunterbrechung) streamen – und zwar bei Joyn und Pluto TV. Alternativ findet ihr den Film als Leih- und Kauftitel bei verschieden Anbietern, an die man sich auch für die englische Originalversion wenden muss.

Wilder Sci-Fi-Alptraum im Stream: Darum geht es in Terry Gilliams Meisterwerk Brazil

In der finsteren Zukunftsvision von Brazil herrschen Technik und Bürokratie. Der Staatsangestellte Sam Lowry (Jonathan Pryce) ist nur ein kleines Zahnrad in diesem System, das sich absolutem Konsum und noch absoluterer Überwachung verschrieben hat. Als er einen administrativen Fehler entdeckt, durch den ein unschuldiger Mann anstelle eines mutmaßlichen Terroristen (Robert De Niro) verhört und zu Tode gefoltert wurde, erwacht allmählich etwas Rebellisches in Sam, der sich darum bemüht, den Fehler wiedergutzumachen.

Wird er am Ende wirklich zum strahlenden Helden, wie in seinen surrealen Träumen, in denen er sich als geflügelter Ritter durch die Lüfte schwingt? Oder muss sich ein einzelner Mann im Angesicht eines totalitären Alptraums, der Franz Kafka (Der Prozess) und George Orwell (1984) würdig wäre, geschlagen geben?



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Unglaubliche Bilder bescheren einen der besten Sci-Fi-Filme der 80er

Terry Gilliam lieferte mit Brazil betörend-bizarre Bilder ab, die seiner Science-Fiction-Vision voller absurder Maschinen und überlebensgroßer Figuren ein verschrobenes Alleinstellungsmerkmal geben. Dass ein satirischer Komiker aus Großbritannien dahintersteckt, lässt uns der Film zu keine Sekunde vergessen. Mit gewöhnlicher Sci-Fi-Kost aus Hollywood besteht hier wirklich keine Verwechslungsgefahr.

Es ist aber genau diese amüsante Absurdität, die uns die Konsequenzen eines totalitären Settings fast vergessen lässt, sodass das drastische Ende von Brazil uns in den letzten Momenten umso kälter erwischt. Kein Wunder, dass die Moviepilot-Community den Film so sehr wertschätzt und ihn nach 8775 Stimmen mit einer sehr guten 7,4 bewertet.