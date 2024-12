Streamt gratis Weihnachtsfilme und festliche Serien-Specials bei PlutoTV und gewinnt tolle Preise [Anzeige]

Feiert mit PlutoTV die Adventszeit und streamt jede Menge Filme und Serien im Zeichen von Weihnachten komplett kostenlos. Dazu habt ihr die Chance, tolle Preise zu gewinnen.

Wer sich bereits vor Heiligabend auf Geschenke freuen will, ist bei PlutoTV genau richtig. Neben einem reichhaltigen Programm an Filmen, Serien-Specials und bester Musik zur schönsten Zeit des Jahres, das ihr auf der Plattform komplett gratis streamen könnt, verlost PlutoTV an jedem Adventssonntag tolle Preise. Also macht mit und gewinnt!

Streamen und gewinnen: PlutoTV verlost zu Weihnachten tolle Preise

An jedem Adventssonntag im Dezember habt ihr die Chance bei PlutoTV zu gewinnen! Die Preise stehen im Zeichen des diversen Weihnachtsprogramms des Streamers, das Filme, Serien-Specials, Musik und Sport miteinander vereint.

Die erste Adventskerze dürfte vor allem die Action-Fans unter euch glücklich machen. Denn sie beschert euch ein Icon League Package, das zwei Tickets für das Finale am 15. Dezember 2024 beinhaltet, sowie ein Icon League Jersey von Onefootball und einen Fußball, damit ihr es euren Idolen in eurer Freizeit gleichtun könnt. Wenn das mal kein feierlicher Start in die Weihnachtszeit ist!

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Instagram Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Bei PlutoTV die Weihnachtszeit mit festlichen Filmen und Serien-Specials genießen

Bevor euch am kommenden Sonntag bereits das nächste Gewinnspiel erwartet, könnt ihr euch voll und ganz ins Streaming-Programm von PlutoTV stürzen, das ihr wie immer vollkommen kostenlos auf dem Streamer genießen dürft. PlutoTV wartet extra zur Weihnachtszeit mit fünf verschiedenen Sendern auf, die euch schon jetzt perfekt auf die Feiertage einstimmen.

Dürfen es weihnachtliche Filme für die ganze Familie sein, wie etwa Ein Wunder am Weihnachtssee, seid ihr beim Hauptsender PlutoTV Christmas genau richtig. Hier findet ihr nicht nur besinnliche Weihnachtsfilme, sondern auch weihnachtliche Serien-Specials von Kult-Formaten wie Sabrina – total verhext!, Beverly Hills, 90210 und Die Nanny. Auch könnt ihr euch auf PlutoTV Christmas von festlichen Kochideen für euer perfektes Weihnachtsdinner inspirieren lassen!

Für die kleinen Weihnachtsfans und alle Nostalgiker:innen gibt es hingegen bei Nick Christmas das volle Programm an festlichen Serien-Specials eurer liebsten Nick-Serien. Feiert Weihnachten mit SpongeBob Schwammkopf in Bikini Bottom, den Pinguinen aus Madagascar oder in iCarlys Apartment. Mit den Nick-Held:innen verbringt ihr die schönste Vorweihnachtszeit!

Liebt ihr es zu Weihnachten eher romantisch, seid ihr bei PlutoTV Mistletoe genau richtig. Der Sender liefert euch rund um die Uhr Geschichten, die das Herz zur kalten Jahreszeit besonders erwärmen. Darunter finden sich Weihnachts-Highlights wie Weihnachten in der Holly Lane, Christmas Wonderland und viele mehr!

Wollt ihr eure Weihnachtstage eher im Hintergrund mit kuschliger Untermalung füllen, findet ihr bei PlutoTV Fireplace das schönste Kaminfeuer für gemütliche Stunden, egal ob allein oder in Gesellschaft. Das beste dabei: Um diesen virtuellen Kamin müsst ihr euch keine Sekunde kümmern ‒ PlutoTV legt genug Holz nach, dass das Feuer auch in der kältesten Nacht nicht ausgeht.

Wollt ihr euch stattdessen mit ein wenig Musik in Weihnachtsstimmung bringen, ist MTV Christmas für euch da. Rund um die Uhr laufen auf dem Sender die schönsten Weihnachts-Hits mitsamt Musikvideos, die euch zur schönsten Zeit des Jahres begleiten. Mit dabei sind Songs von Wham!, Taylor Swift, Paul McCartney, Michael Bublé und noch vielen mehr!

Auf PlutoTV streamt ihr das ultimative Weihnachtsprogramm komplett kostenlos

PlutoTV ist ein werbefinanzierter Streaming-Anbieter mit Live-TV-Angebot. Ganz nach dem Motto: Jetzt streamen. Nie bezahlen. Für die Nutzung benötigt ihr kein Abo. Wenn ihr einen Fernseher, ein Handy, Tablet oder einen Rechner hast, könnt ihr sofort loslegen. Ihr könnt PlutoTV nämlich über die Website oder per App auf Smart TVs oder Smartphones empfangen.

PlutoTV bietet eine Vielzahl von Live-TV-Sendern, die alle möglichen Geschmäcker abdecken. Das Angebot reicht von Sport über Serien bis hin zu Filmen (zum Beispiel beim Sender Moviepilot TV mit PlutoTV). Ihr wollt den ganzen Tag Star Trek: Deep Space Nine schauen? Dann seid ihr bei PlutoTV richtig.

Zusätzlich zu den Live-Sendern gibt es bei PlutoTV einen On Demand-Bereich. Dessen Auswahl an Filmen und Serien wird ständig aktualisiert. Mit PlutoTV verbringt ihr die schönste Zeit des Jahres mit dem perfekten Weihnachtsprogramm!

Die Teilnahmebedingungen und Datenschutzbestimmungen zum Gewinnspiel könnt ihr hier nachlesen.