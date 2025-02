Streit im Dschungelcamp eskaliert: Edith und Pierre geraten aneinander - doch Fans sind sich einig

Pierre Sanoussi-Bliss ist eigentlich der ruhige Pol der Gruppe im Dschungelcamp. Doch bei einer Konfrontation mit Edith Stehfest kann er sich nicht zusammenreißen und wirft ihr sogar Beleidigungen an den Kopf.

Am neunten Tag von Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! kommen auch die ruhigsten Gemüter an ihre Grenzen. Nach einer kleinen Stichelei von Edith Stehfest kann sich Pierre Sanoussi-Bliss nicht mehr zusammenreißen und wirft ihr eine Beleidigung an den Kopf - zur Freude der Fans.



Pierre über Edith: "Da musste ich mal 'ne kurze Ansage machen"

Der Abend beginnt wie jeder andere: Die Dschungelteilnehmer*innen stimmen ab, wer in welchem Bett schlafen soll. Bei der Aufteilung des Doppelbetts sind sich die Stars aber uneinig. Nur Edith scheint eine Lösung zu haben, denn da ein Bett fehlt, müssen sich zwei Promis ein Bett teilen. "Zum Beispiel Pierre und Sam", schlägt sie sofort vor.



Pierre fühlt sich sofort angegriffen. "Du bist so 'ne dämliche Kuh, sorry", ärgert sich der Schauspieler. Die beiden gehen erst einmal im Streit auseinander. Pierre öffnet sich dann Sam:



Ich bin einfach angepisst, wenn solche alten Klischees in ihrem Redeschwall hochkommen; sie mischt sich in jedes Gespräch ein, kann alles, da musste ich mal 'ne kurze Ansage machen, denn das war so dumm.



Doch Edith lässt sich das nicht gefallen und geht sogar auf die anderen Dschungelteilnehmer*innen los. Sie fordert Solidarität:

Ist ja super, dass das alle so tolerieren, wenn Pierre so etwas zu einer Frau sagt. Dankeschön an alle in der Runde für die Unterstützung…



Jörg stellt sich auf Ediths Seite und drängt Pierre, auf sie zuzugehen. Schließlich geht Edith sogar so weit, die Zuschauer:innen darum zu bitten, dass Pierre das Camp verlässt, ansonsten würde sie selbst gehen. Daraufhin greifen andere Campteilnehmer:innen ein und die beiden gehen nach einem Schlichtungsgespräch und einer halbherzigen Entschuldigung auseinander.

Fans schlagen sich auf Pierres Seite und schießen gegen Edith

Beim Streit zwischen Pierre und Edith scheinen die Sympathien der Zuschauer*innen klar verteilt zu sein. Viele kritisieren Ediths mangelnde Selbstreflexion, wie dieser Post auf X zeigt:

Viele Fans schließen sich dem an und fordern auf Instagram "Edith muss heute raus". Ein Post auf X erklärt die Problematik von Ediths Vorurteilen:

Aber die Dschungel-Fans haben nicht nur Edith kritisiert, sondern auch ihre Sympathie für Pierre zum Ausdruck gebracht. Das zeigt beispielsweise dieser X-Post:

Auf Instagram fügt eine Person hinzu: "Ich finde Pierre so klasse. Intelligent, in sich ruhend, selbstbewusst, eloquent, sympathisch". Die Fans scheinen also Pierre den verbalen Ausrutscher zu verzeihen.



Die Person muss am Tag 9 das Camp überraschend verlassen

Das Zuschauervoting hat entschieden und am Ende musste Yeliz Koç das Camp verlassen. Das war wohl die größte Überraschung des Abends - vor allem Yeliz selbst konnte es kaum fassen.

Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! wird täglich um 20.15 Uhr live auf RTL ausgestrahlt. Die Sendung kann live auf RTL+ gestreamt werden, alle Folgen stehen anschließend zum Abruf bereit.