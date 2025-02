Familiendrama bei Dschungelcamp-Star Alessia Herren: Ihre Ex-Schwiegermutter erhob schwere Vorwürfe

Reality-Star Alessia Herren ist aktuell im Dschungelcamp zu sehen – wie einst ihr verstorbener Papa Willi Herren. Eine berühmte Promi-Dame scheint damit gar nicht happy zu sein: Ex-Stiefmutter Jasmin Herren. Der Streit zwischen den beiden ging sogar vor Gericht.

Als Willi Herren 2021 verstarb, trauerte Deutschland um einen seiner liebsten Entertainer. Auch seine Familie drängte sich ins Rampenlicht, gleich zwei Ladys des Herren-Clans wurden im TV bekannt: Willis Witwe Jasmin Herren (46) und seine Tochter Alessia (23). Die beiden liefern sich bis heute eine Schlammschlacht.

Jasmin Herren vs. Alessia: Die Herren-Ladies könnten kaum unterschiedlicher sein

Party-Schlagersängerin Jasmin Herren war von 2016 bis 2021 mit Willi zusammen, gemeinsam nahm das Paar bei Das Sommerhaus der Stars teil. Die beiden erlebten Auf und Abs; ständig lagen Trennungsgerüchte in der Luft – und doch rauften sie sich immer wieder zusammen. Als ehemalige Nacktsängerin war Jasmin immer wieder Spott und Häme ausgesetzt; aber auch Willi hatte kein Image als Saubermann.

Alessia Herren stammt aus einer vorherigen Beziehung des Entertainers. Die junge Frau wurde für ihre rotzfreche Art bekannt und tritt als krawallige Skandalnudel im Reality-TV auf. Ihr schlimmster Ausraster vor Kameras: Im Sommerhaus bedrohte sie ihre Konkurrentin mit dem Messer. Dass sich Stieftochter und Ex-Stiefmutter nicht leiden können, mag normal sein; doch das Drama zwischen den beiden hat sogar kriminelle Ausmaße angenommen.

Freiheitsberaubung, Körperverletzung und Anzeige-Drama: Es stehen heftige Vorwürfe im Raum

Einer der größten Konfliktpunkte ist die Frage, ob Jasmin Herren zum Zeitpunkt des Todes überhaupt mit Willi zusammen war. Offiziell war das Paar getrennt, doch Jasmin Herren gab 2022 im Dschungelcamp zu, dass die Trennung fake gewesen sei: "Nein, wir waren nie getrennt. Wir haben gelogen." Aber wozu die Lüge? Herrens Witwe verriet im Camp, dass Alessias Familie sie aus der Ehe ekeln wollte:

Es gab immer Menschen, die versucht haben, uns auseinander zu bringen, weil ich angeblich Schuld war, dass Willi irgendwelche Substanzen nimmt.

Jasmin Herren gibt an, dass die Ex-Familie des Entertainers sie über Jahre hinweg bedroht und drangsaliert habe, unter anderem soll man sie für Willis Tod verantwortlich gemacht haben. Gegenüber Bild ließ ihre Anwältin 2021 verlauten, dass Anzeige gegen Alessia und ihre Familie erstattet worden sei: "Es geht dabei auch um Körperverletzungen, Freiheitsberaubung sowie Morddrohungen seitens Alessia über mehrere Jahre."

Was konkret passiert ist, drang nicht an die Öffentlichkeit. Fans vermuten aber, dass Jasmin Herren im Dschungelcamp über den Vorfall gesprochen hat. Sie berichtete dort von einer Attacke: "Ich bin in eine Wohnung gelockt worden unter einem Vorwand, dann haben sie auf mich eingeschlagen." Wer die Täter:innen waren, verriet sie nicht. Die Verbindung zu Alessias Familie sei laut Jasmin Herren aber klar. Sie gestand der Bild-Zeitung: "Ich habe Willis Wohnung verlassen, weil ich dort bedroht wurde und es Körperverletzungen gab, durch seine Kinder und seine Schwester."

So schlecht ist das Verhältnis heute: "Ich schäme mich"

Auch heute ist das Verhältnis zwischen beiden extrem angespannt. Als Alessia Herren im Sommerhaus durch ihr rücksichtsloses Verhalten auffiel, machte Jasmin auf Instagram deutlich, dass sie keinerlei Verbindung zu ihrer Ex-Stieftochter habe: "Ich schäme mich, mit der Person überhaupt jemals etwas zu tun gehabt zu haben und möchte das nie wieder. Und ich denke, sie auch nicht."

Zuletzt äußerte sich Jasmin Herren bei der Dschungel-Aftershow zu Alessia. Als sie gefragt wurde, was sie von Alessias Leistung im Dschungelcamp hält, findet Jasmin klare Worte: "Man weiß, dass Alessia und ich uns nicht sehr gut verstehen, aber ich bleibe da sehr sachlich und finde, sie hat es heute echt schlecht gemacht." Inzwischen ist Jasmin Herren mit dem 24-jährigen Schlager-Jüngling Philipp Bender liiert und hat mit XXL-Schulden zu kämpfen.

