Super Mario 2 ist so gut wie sicher – und ein Mega-Auftritt für die Fortsetzung steht schon fest

Schon einen Tag nach dem Kinostart sieht der Super Mario Bros. Film einem großen Erfolg entgegen. Teil 2 ist sehr wahrscheinlich. Und wird einen weiteren Fan-Liebling auf die Leinwand bringen.

Videospiel-Adaptionen haben es endlich geschafft. Das deuten zumindest die ersten Zahlen für Der Super Mario Bros. Film an, die eine rosige Zukunft für das Animationsspektakel erwarten lassen. Super Mario Bros. 2 scheint nur eine Frage der Zeit.

Super Mario Bros. 2 soll Videospiel-Liebling ins Kino bringen

Laut Zahlen der gut informierten Branchenseite Deadline hat der Film schon in den ersten Tagen 26 Millionen US-Dollar eingespielt und steuert auf ein verblüffendes Ergebnis von 127,5 Millionen bis zum Ende der Woche zu. Damit reicht er in den Prognosen fast an die Zahlen von Ich - Einfach unverbesserlich 2 heran, der 2013 schließlich fast eine Milliarde US-Dollar weltweit einnahm (via The Numbers ).

Angesichts dieses Erfolgs dürfte Super Mario Bros. 2 bereits in trockenen Tüchern sein. Und auf einen Neuzugang aus der Videospiel-Vorlage können sich Fans im Sequel schon jetzt freuen. Wie eine Post-Credit-Scene von Super Mario Bros. zeigt, wird die Dino-Echse Yoshi aller Wahrscheinlichkeit nach im Sequel auftreten.

Nintendo Yoshi

Wann kommt Super Mario Bros. 2 ins Kino?

Für Spekulationen über einen Kinostart des Sequels ist es noch sehr früh. Sollte Super Mario Bros. aber tatsächlich der angekündigte Erfolg werden und in der Produktion von Teil 2 alles glatt verlaufen, könnten wir uns eine Veröffentlichung Mitte 2025 vorstellen.

