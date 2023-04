Sitzenbleiben nach Super Mario ist Pflicht: Es gibt 2 Abspann-Szenen und die zweite zeigt einen absoluten Fan-Liebling

Gibt es nach Super Mario Bros. eine Abspann-Szene? Jawoll, das Warten lohnt sich definitiv. Wir zeigen euch, was in den beiden Bonus-Szenen passiert.

Auch wenn eure Kinder ungeduldig auf den Kinosesseln rumhopsen: Ihr müsst nach dem Ende von Der Super Mario Bros. Film im Saal bleiben, denn die Abspann-Sequenz hat es in sich. Es gibt eine Post-Credit-Szene und eine Mid-Credit-Szene. Beide lohnen sich. Dieser Artikel erklärt, warum ihr ausharren solltet. Es folgen selbstverständlich Spoiler.

Was in den 2 Abspann-Szenen von Mario passiert

Abspann-Szene 1: Bowser singt noch mal (und ist immer noch klein)

Die Mid-Credit-Szene von Super Mario Bros. schließt direkt an die Ereignisse aus dem Film an. Der böse Bowser wurde im Finale von Mario, Luigi und Peach besiegt. Es kommt noch besser: Er frisst einen blauen Pilz und schrumpft auf normale Schildkrötengröße zusammen. Mario sperrt ihn in ein Einmachglas. In der Abspann-Szene schmettert Bowser eine schmachtende Hymne an seine große Liebe Peach und spielt auf seinem Piano – ein Mini-Piano, denn Bowser ist immer noch klein. Eine Pilz-Wache ärgert ihn. Kleine Info am Rande: Im Original leiht Jack Black Bowser seine Stimme. Black ist selber ein relativ großer Sänger und hat Teile des Soundtracks von Mario mit komponiert.

Abspann-Szene 2: Yoshi wird geboren!

Nintendo Yoshi

Die finale Post-Credit-Szene macht ein ganz neues Fass auf. Sie könnte Fans besänftigen, die während des 90-minütigen Films sehnsüchtig auf eine ganz bestimmte Figur gewartet haben: die Dino-Echse Yoshi. Genau, im Hauptfilm tritt die beliebte Figur aus dem Mario-Verse leider nicht auf. Erst die letzte Szene führt ihn ein. Wir sehen eine Kanalisation, wahrscheinlich von New York. Dort liegt ein weißes, grün gepunktetes Ei herum. Die Schale knackt und ein Ausruf ist zu hören: "Wahoooo!" – die Yoshi-Signatur. Sehr wahrscheinlich deutet der Film damit einen größeren Auftritt in einem möglichen Mario-Sequel an.

Worum geht es in dem Super Mario Bros. Film?

Eigentlich ist Mario (im Original gesprochen von Chris Pratt) nur ein Klempner aus Brooklyn. Doch durch eine verrückte Verkettung von Umständen, findet er sich plötzlich mit der Prinzessin Peach und einem sprechenden Pilz namens Toad auf einer Reise wieder, die ihn durch das Königreich der Pilze führt. Gemeinsam versuchen die drei, Marios Bruder Luigi zu finden. Denn nur so können sie die Welt vor dem rücksichtslosen feuerspeienden Bowser retten.

Der Super Mario Bros. Film läuft ab Mittwoch in den deutschen Kinos.



