Super stylische Popcornmaschine im Retrodesign ist jetzt 30 Prozent reduziert – die perfekte Ergänzung für dein Heimkino

Bald endet der Prime Day, aber wir haben noch ein Top-Angebot für Heimkino-Fans und Snack-Spezialist:innen: Eine Heißluft-Popcornmaschine rundet den Filmabend richtig ab. Wir stellen euch ein paar Modelle vor, die zum Prime Day deutlich reduziert erhältlich sind.

Der Film reizt fast all unsere Sinne. Wenn der Sound so richtig knallt, wie mit der High-End-Soundbar von Sony, können wir den Bass sogar fühlen. Was der Film jedoch nicht zu transportieren vermag, ist der Geruchssinn. Doch dafür gibt es eine Lösung. Mit frischem Popcornduft in der Nase, ist das richtige Kinoerlebnis auch in den eigenen vier Wänden erlebbar.

Die Popcornmaschine von Ariete sieht nicht nur mega stylisch aus, sondern ist an den Amazon Prime Days * (10. bis 11. Oktober) um 30 Prozent reduziert!

Die Maschine im Popcorntüten-Design schafft es 60 Gramm Mais in unter zwei Minuten zum Poppen zu bringen. Das schöne ist, dass das Unterteil gleichzeitig als Behältnis fungiert, so müsst ihr nicht noch eine Schale schmutzig machen und bei dem tollen Look, will man das auch nicht. Denn das rot-weiße Design erinnert an ein amerikanisches 50er-Jahre Diner und macht auf dem Tisch richtig was her.

Amazon Die Party Time könnte auch in einem amerikanischen Diner stehen.

Dank des Heißluftverfahrens und einer Power von 1100 Watt kommt ihr ganz ohne Öl aus. Kund:innen lobten auch die einfache Bedienung und die leichte Reinigung. Dank des kalorienarmen Mais muss das schlechte Gewissen auch keine Überhand nehmen, wenn man bei einem spannenden Streifen einfach nicht aufhören kann zu snacken.

Weitere Heißluft-Popcornmaschinen im Prime Day-Angebot

Ebenfalls ein echter Hingucker, was das Design angeht, ist die kleine Retromaschine von Housnat * für 33 Euro. Denn diese sieht aus, wie die Automaten im Kino, jedoch ist das Fassungsvermögen deutlich kleiner als bei der Ariete. Der Küchenmaschinen Hersteller hat aber auch ein größeres Modell im Angebot *, welches ein Fassungsvermögen von 5,5 Liter fasst und 42 Euro kostet. Eine günstige Alternative für 24 Euro bekommt ihr mit der Mini 1200 Watt Popcornmaschine von Fohere *.

Ganz abgesehen von Filmabenden, eignen sich Popcornmaschinen natürlich auch super für Partys oder Spieleabende. Die Gäste werden sich sicher freuen, wenn frisches, leckeres Popcorn auf dem Tisch steht.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.