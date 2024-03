Superman-Film von James Gunn: Neues Bild verrät erste Details zur Handlung und eine wichtige Änderung

James Gunn hat ein Bild seines Superman-Films anlässlich des Drehstarts geteilt. Neben einer Titeländerung ist auch ein möglicher Handlungshinweis zu entdecken.

Nächstes Jahr soll der neue Superman-Film ohne Henry Cavill ins Kino kommen. Regie führt James Gunn, der den Man of Steel-Neuzugang David Corenswet vor der Kamera inszeniert. Jetzt hat der Regisseur ein Bild geteilt, um den Start der Dreharbeiten zu feiern. Der Post gibt auch den neuen Titel und ein mögliches Handlungsdetail von Gunns Superman-Film bekannt. Zieht euch lieber warm an.

Superman: Legacy ist Vergangenheit

Bisher hieß Gunns kommender DC-Blockbuster Superman: Legacy. Wie der Hollywood Reporter berichtet, verrät der Regisseur in seinem Post zum Drehbeginn jetzt, dass der Film nur noch Superman heißt:

Ich freue mich sehr, heute, am 29. Februar, den Beginn der Dreharbeiten zu SUPERMAN ankündigen zu können, was zufällig und ungeplant auf Supermans Geburtstag fällt. Als ich den ersten Entwurf des Drehbuchs fertiggestellt hatte, nannte ich den Film „Superman: Legacy“. Als ich den endgültigen Entwurf abschloss, war klar, dass der Titel SUPERMAN lautete. Wir sind im Juli 2025 auf dem Weg zu euch.

Der Hollywood Reporter hat mit dem verschneiten Superman-Anzugslogo auch ein mögliches Handlungsdetail ausgemacht. Womöglich spielen Teile von Gunns DC-Film in der ikonischen Festung der Einsamkeit aus den Comics.

Supermans Zufluchtsstätte in der Antarktis spielte auch im alten Superman-Film mit Christopher Reeve und in Bryan Singers Superman Returns eine Rolle.

Wann startet Superman von James Gunn im Kino?

Der DC-Blockbuster soll am 10. Juli 2025 in die deutschen Kinos kommen. Neben David Corenswet in der Titelrolle spielen in Gunns Superman unter anderem Rachel Brosnahan als Lois Lane und Nicholas Hoult als Lex Luthor mit. Der neue Superman-Film markiert den Beginn des neuen DC-Universums im Kino.