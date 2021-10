Sylvester Stallone enthüllt brachiale Kneipenschlägerei mit Jason Statham in Expendables 4-Video

Sylvester Stallone hat seinen Expendables 4-Dreh abgeschlossen. Zum Ende enthüllt er noch die Choreografie einer actionreichen Kneipenschlägerei-Szene mit Jason Statham.

Sylvester Stallone gibt den Action-Staffelstab ab: Für The Expendables 4 wird seine Rolle deutlich kleiner, die Dreharbeiten sind für ihn bereits abgeschlossen. Wie er aber kürzlich stolz in einem Video präsentierte, steht ihm Nachfolger Jason Statham im neuen Film allerdings in Nichts nach: Sly präsentiert dort eine handfeste Bar-Schlägerei mit dem Fast & Furious-Star.

Sylvester Stallone erklärt, wie Jason Statham seine Expendables 4-Gegner vermöbelt

Dabei befindet er sich an dem Set, von dem er kürzlich auch seinen Drehschluss gefeiert hat: Den Nachbau einer Bar namens Tainted Spoke, die mit ihrem Mix aus Neonröhren und Holzvertäfelung schwer nach Rocker-Kneipe aussieht. Stallone präsentiert dort die Choreografie einer The Expendables 4-Sequenz, in der Statham mehrere Gegner mit einem Schlagring verdrischt. Der ist allerdings noch nicht am Set, sondern wird noch durch ein Double vertreten.

Ich bin am Expendables-Set in London und wir drehen gleich diese unglaubliche Kampfszene. [...] Jasons Double wird mit seinem Messing-Schlagring gleich zehn Leute umhauen. Hier drüben stehen die Typen, die gleich vermöbelt werden, die Armen. [Zeigt in die Runde] Vor allem der hier, mit dem würde ich nicht tauschen wollen. [Stathams Doube] wird ihm eine reinhauen und dann wird es da 10 Leute geben, die drumherum stehen wie Bowling-Pins. Das schafft eine geometrische Situation, die Jason sehr präzise wirken lässt. Er wird sie schnell, effizient und mit viel Witz eliminieren.

Sylvester Stallone enthüllt seine Action-Philosophie für die Expendables-Kämpfe

Fans des Franchises tut das Versprechen einer so brachialen Action-Sequenz sicherlich gut. Auch wenn mit Megan Fox ein absolut vielversprechender Expendables 4-Neuzugang ansteht, dürfte viele Anhänger:innen der Generationenwechsel womöglich verunsichern. Wie zum Abschied gibt Stallone an dieser Stelle auch noch einmal seine Philosophie für Action-Szenen zum Besten:

Ich glaube daran, die Dinge einfach zu halten. [...] Viele Action-Szenen übertreiben es mit den ganzen Kampfkünsten und Blocktechniken. Aber ich denke, eine Kneipenschlägerei ist einfach eine Sache Mann gegen Mann. Brachiale Gewalt. Mir gefällt das. Halt es einfach und die Zuschauer:innen werden begeistert sein.

Es wirkt ein wenig so, als würde er seinen Expendables-Nachfolger:innen großväterliche Tipps geben. Ob es sich hier wirklich um einen Abschied handelt und ob die neue Action-Generation seine Ratschläge verinnerlicht hat, werden wir allerdings erst in einer Weile sehen: Wir rechnen Endes 2023 mit einem Expendables 4-Kinostart.

Was haltet ihr von der Expendables 4-Actionszene?