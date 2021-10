Bestätigt: Sylvester Stallones Rolle in Expendables 4 wird deutlich kleiner – und es kann noch schlimmer kommen

Nach 2 Wochen ist der Dreh von Sylvester Stallone für The Expendables 4 schon abgeschlossen, was seine kleinere Rolle bestätigt. Das Abschiedsvideo deutet aber noch mehr Dramatik an.

Die Produktion zu The Expendables 4 läuft auf Hochtouren und Fans dürfen sich sieben Jahre nach Teil 3 endlich auf mehr Action mit Barney Ross & Co. freuen. Zum Produktionsstart der Fortsetzung wurden aber auch Veränderungen angekündigt, die das Team betreffen. Expendables erscheint endlich auf 4K-Blu-ray* In The Expendables 4 werden Jason Statham und Cast-Neuzugang Megan Fox die Truppe anführen, während Sylvester Stallone nicht mehr die Hauptrolle spielt. Jetzt hat der Star ein Video vom Set geteilt, das seine kleinere Rolle endgültig bestätigt – und ein noch dramatischeres Ereignis andeutet. Sylvester Stallone verabschiedet sich nach nur 2 Wochen von The Expendables 4 Laut Cinema Blend verrät Sly mit einem Instagram-Video, dass seine Drehzeit für die Action-Fortsetzung schon abgeschlossen ist – und das gerade einmal zwei Wochen nach den ersten Bildern vom Set. Damit ist offiziell klar, dass seine Rolle als Barney Ross diesmal deutlich kürzer als in den bisherigen Teilen ausfallen wird. Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Instagram Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Wer das Video schaut, merkt aber auch eine gewisse Wehmut, die da in Stallones Stimme mitschwingt. Er spricht zum Beispiel darüber, dass er das Barett endgültig an Jason Stathams Lee Christmas abgibt. Außerdem versucht er zu beschreiben, dass es ihm nicht nur um Action geht, sondern den Fans bestimmte Emotionen zu vermitteln, was die Motivation der Mission betrifft. Auch wenn es reine Spekulation ist, können wir uns durch solche Aussagen gut vorstellen, dass Stallones Barney Ross in The Expendables 4 stirbt. Vielleicht ist der Tod seiner Figur sogar die wesentliche Motivation für die neue Mission, die dann von Stathams und Fox' Charakteren geleitet wird. Schon gelesen? Megan Fox triumphiert mit The Expendables 4 endlich gegen die Transformers-Demütigung

Ein Kinostart für The Expendables 4 steht noch nicht fest. Die Action-Fortsetzung dürfte aber frühestens Ende 2022 kommen.