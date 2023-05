Sylvester Stallones schlimmster Film heute nicht (!) im TV: RTL 2 macht alles richtig und zeigt nur 2 Filme der Action-Trilogie

RTL zeigt heute zwei der drei Escape Plan-Filme mit Sylvester Stallone im TV. Dem Action-Star würde es gefallen. Einen Part der Trilogie hasst er nämlich wie die Pest.

Action-Star Sylvester Stallone lässt kein gutes Haar an Escape Plan 2

Sylvester Stallone redet nicht lange um den heißen Brei herum. Wenn er etwas hasst, wird die Welt es mitbekommen. Und ganz oben auf seiner schwarzen Liste stehtDen Wünschen des Stars entsprechend zeigt RTL heute mit Escape Plan und Escape Plan 3 - The Extractors nur die anderen Teile der Trilogie im TV.

Stallones Abneigung kam am offensichtlichsten bei einer PR-Nachricht auf Instagram zum Vorschein. Während er die Dreh-Erfahrung von Escape Plan 3 - The Extractors lobt, beschreibt er Escape Plan 2 als "den grauenhaftesten Film, in dem ich je das Pech hatte, mitzuspielen". Gründe für seine Haltung nennt er nicht.

Die Kritik teilt sein negatives Urteil. Escape Plan 2 steht bei ganzen 8% Kritik-Wertung auf Rotten Tomatoes , der Konsens empfiehlt: "Geht nicht rein." Zwar erhielten auch die anderen Teile nicht gerade die besten Rezensionen, aber Stallone scheinen sie überzeugt zu haben.

Wann laufen Escape Plan und Escape Plan 3 im TV?

Escape Plan läuft am heutigen Freitag, den 12. Mai 2023, um 20.15 Uhr auf RTL 2. Escape Plan 3 folgt um 22.25 Uhr. Wer zu diesen Terminen keine Zeit hat, kann die Filme um 00.10 Uhr und 02.15 Uhr nachholen.

