Teddy Teclebrhan ruft bei Wer stiehlt mir die Show? Rea Garveys Vater an – und bringt ihn sogar zum Beten

Bei Wer stiehlt mir die Show? überzeugte diesmal Teddy Teclebrhan auf ganzer Linie. In einem Spiel musste er Rea Garveys Vater anrufen – und brachte ihn sogar zum Beten.

Die zweite Folge von Wer stiehlt mir die Show? moderierte erneut Joko Winterscheidt. Diesmal stach Teddy Teclebrhan besonders hervor. In einem Spiel wuchs er über sich hinaus – und sorgte für eine besonders lustige Situation.

"Hallo? Wer quizz'n da?": So funktioniert die außerordentliche Kategorie

In der vierten Kategorie wurde eine besondere Spielidee entwickelt. Nachdem eine Frage gestellt wird, müssen alle Teilnehmer:innen die Antwort aufschreiben, und eine Person kann zocken, wenn sie den Buzzer drückt. Die spielende Person sucht sich eine andere Person aus, die wiederum eine Person auf ihrem Handy auswählt, mit der die zockende Person sprechen muss. Der Zocker muss so tun, als ob er der Besitzer des Handys ist, und die richtige Antwort aus der angerufenen Person herauslocken.

So kompliziert, so gut – und tatsächlich hatte Heike Makatsch in der ersten Runde einige Schwierigkeiten mit den Regeln und versuchte sich an der Imitation der Wildcard Derya. Teddy wiederum wuchs über sich hinaus, als er Rea Garvey imitieren sollte.

Weitere TV-News:

Teddy Teclebrhan musste Rea Garveys Vater anrufen

Denn bei der Frage, in welchem Bundesstaat Arnold Schwarzenegger Gouverneur war, musste Teddy versuchen, Rea Garveys Vater dazu zu bringen, ihm die Antwort zu geben – und dabei selbst Rea Garvey imitieren. Tatsächlich blieb er hierbei souverän und schaffte es sogar, die Antwort innerhalb von 25 Sekunden zu erhalten.

Aber Teddy hatte noch Zeit und legte nicht auf. Er machte dem Vater im Namen von Rea Liebesbekundungen. Am Ende setzte Teddy sogar noch einen drauf und wollte Reas Vater dazu bewegen, mit ihm zu beten.

"Der war sofort auf Knien": Teddy war besonders überzeugend

Der "Schaden" war wiederum angerichtet. Reas Vater legte sofort auf und Rea Garvey musste die Situation per Textnachrichten klären. So offenbarte er sich den anderen Kandidat:innen und dem Publikum:

Du hast es so gut gemacht! Als du angefangen hast “Lass uns zusammen beten” - der war sofort auf Knien!



Tatsächlich hat Teddy nicht nur am Telefon, sondern auch in der Gewinnstufe geliefert. Nach der Kategorie wurde er Erster und gewann seine erste Münze.

So könnt ihr Wer stiehlt mir die Show? schauen

Wer stiehlt mir die Show? läuft zur Zeit jeden Sonntag um 20.15 Uhr auf ProSieben und Joyn. Wer Joyn Plus+ abonniert hat, kann die neueste Folge bereits eine Woche vorher sehen.