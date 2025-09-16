The Batman 2-Regisseur verspricht gewagte DC-Fortsetzung: "Wurde noch nie zuvor auf diese Weise gemacht"

Regisseur Matt Reeves verrät ein paar Infos zum aktuellen Stand von The Batman Part II. Bald sollen die Dreharbeiten beginnen. Zudem teast er, in welche Richtung sich die Story bewegt.

Als The Batman vor drei Jahren ins Kino kam und sich an den Kinokassen in einen riesigen Hit für Warner Bros. und DC verwandelte, hätte vermutlich niemand in Hollywood gedacht, dass wir dermaßen lange auf eine Fortsetzung warten müssen. Tatsächlich haben die Dreharbeiten zu Teil 2 aber noch nicht einmal angefangen.

The Batman Part II wurde inzwischen so oft verschoben, dass wir bei einem Kinostart 2027 angekommen sind. Nun soll die Sache aber endlich konkret werden: Regisseur Matt Reeves und Co-Autor Mattson Tomlin haben endlich das Drehbuch vollendet. Wie es aussieht, könnte der aktuell geplante Starttermin eingehalten werden.



The Batman 2 soll DC-Held in neue Richtung führen

In einem neuen Interview mit dem Hollywood Reporter gibt Reeves einen kurzen Einblick in den derzeitigen Stand der Dinge und wartet sogar mit einem spannenden Teaser für The Batman Part II auf. Konkrete Story-Details verrät er allerdings nicht.

Zum Stand der Produktion sagt Reeves:

Wir befinden uns gerade in der Vorbereitungsphase [der Dreharbeiten von The Batman Part II]. Der Film wird im Frühjahr gedreht. Aus vielen Gründen, vor allem aus persönlichen Gründen, hat diese Reise länger gedauert, als ich mir gewünscht hatte, aber der wichtigste Grund war, dass ich das Gefühl hatte, dass es das beste Drehbuch war, das wir schreiben konnten.

Auch an Hauptdarsteller Robert Pattinson hat Reeves das Drehbuch zur Fortsetzung bereits herangetragen, der offenbar sehr begeistert davon war:

Er ist Batman, und wenn es ihm nicht gefällt, ist das nicht gut. Ich war sehr aufgeregt. Ich dachte, dass es ihm wirklich gefallen würde, weil das, was es für seinen Charakter, für Batman und für Bruce tut, noch nie zuvor auf diese Weise gemacht wurde. Ich hatte das Gefühl, dass er so reagieren würde, aber dass er es tatsächlich tat, war unglaublich ermutigend.

Genau hier versteckt sich der Teaser: The Batman Part II wiederholt offenbar nicht einfach nur die Erfolgsformel des ersten Teils, sondern versucht, die Figur in eine neue Richtung zu bewegen. Nach all den Batman-Variationen, die wir im Lauf der Jahre gesehen haben, dürfen wir sehr gespannt sein, was sich Reeves und Tomlin für die DC-Fortsetzung ausgedacht haben, wenn es sich dabei tatsächlich um etwas Neues handelt.

Der erste Batman-Film mit Robert Pattinson begeisterte vor allem mit seinem düsteren und sehr atmosphärischen Tonfall, der zwischen Crime-Epos und Serienkiller-Thriller wandelte und von einer verregneten Detektivgeschichte gerahmt wurde. Selten wirkte Bruce Wayne so verletzlich wie in diesem Film. Laut Gerüchten könnte er in Zukunft Gesellschaft von Robin erhalten. Offiziell bestätigt ist das allerdings noch nicht.

DC-Fortsetzung: Wann startet The Batman 2 im Kino?

Wenn jetzt alles nach Plan läuft, dürfen wir uns am 1. Oktober 2027 auf den Kinostart von The Batman Part II freuen. Die Geschichte der Fortsetzung soll nicht nur an den ersten Teil, sondern auch die Geschehnisse der Serie The Penguin anschließen.