The Batman Part II macht endlich Fortschritte. Nachdem das Drehbuch fertiggestellt wurde, gibt es jetzt ein spannendes Story-Detail: Offenbar taucht Sidekick Robin in dem DC-Film auf.

DC-Fans müssen dieser Tage sehr viel Geduld mitbringen, wenn es um die heiß erwartete Fortsetzung von The Batman geht. Vor drei Jahren lieferte Robert Pattinson sein Debüt als dunkler Ritter auf der Leinwand ab. Kurz darauf wurde The Batman Part II angekündigt. Auf den Beginn der Dreharbeiten warten wir jedoch immer noch.

Heißes Gerücht: The Batman 2 bringt Robin ins DC-Universum mit Robert Pattinson

Die lange Wartezeit soll sich am Ende jedoch auszahlen. Wie der gut vernetzte Hollywood-Insider Jeff Sneider in der neuesten Ausgabe seines Newsletters The InSneider schreibt, konnte eine seiner Quellen bereits einen Blick auf das Drehbuch zu The Batman Part II werfen und verspricht, dass der Film in einigen Punkten abliefert.

Angeblich gehen Regisseur Matt Reeves und sein Co-Autor Mattson Tomlin ein "großes Wagnis" ein und gehen "wirklich aufs Ganze" bei Teil 2 ihrer düsteren Batman-Saga. Das sind alles sehr kryptische Umschreibungen, doch es gibt auch ein konkretes Story-Detail, das Sneiders Quelle verrät: Robin taucht in der DC-Fortsetzung auf.

Der Charakter Robin ist ein fester Bestandteil der Batman-Mythologie in den Comics und taucht dort in verschiedenen Versionen auf. Die bekannteste ist Dick Grayson. Später wurde die Superheldenidentität von Jason Todd, Tim Drake und Damian Wayne übernommen. Mit Stephanie Brown gab es sogar schon eine weibliche Robin.

Dringender DC-Nachholbedarf: Der letzte richtige Robin im Kino ist fast 30 Jahre her

Im Kino hatte es Robin dafür umso schwerer: Obwohl der von Joseph Gordon-Levitt in The Dark Knight Rises gespielte John Blake als potenzieller Robin positioniert wurde, ist der Film nie so weit gegangen, ihn tatsächlich zum Superhelden zu machen. Der letzte richtige Leinwandauftritt der Figur liegt fast drei Dekaden zurück.

In dem 1997 erschienenen Batman & Robin übernahm Chris O'Donnell die Rolle von Dick Grayson. Davor verkörperte Burt Ward den Sidekick in der Batman-Serie aus den 1960er Jahren sowie dem dazugehörenden Film Batman hält die Welt in Atem. Im Serienbereich war zudem Brenton Thwaites in Titans als Dick Grayson zu sehen.

Außerdem interessant: Der Robin in The Batman Part II ist nicht der Einzige, der uns in Zukunft auf der großen Leinwand erwarten könnte. Auch James Gunn hat für sein DC-Universum, das im Kino mit Superman neu gestartet wurde, einen Batman-Film angekündigt, der Robin ins Spiel bringt: The Brave and the Bold.

Vorerst dürfen wir aber gespannt sein, wie Robin seinen Weg in die Welt von The Batman findet. Wer die Figur spielt, steht bislang nicht fest. Auch um welche Version es sich handelt, ist noch offen. Was wir aber sicher wissen, ist, dass der Dreh im Frühling 2026 beginnen soll, damit der Film am 1. Oktober 2027 ins Kino kommen kann.

