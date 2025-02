The Batman 2 wurde auf 2027 verschoben: Bösewichte, Trailer & mehr Infos zur DC-Fortsetzung in der Übersicht

Auf den Start von The Batman 2 mit Robert Pattinson müssen DC-Fans noch länger warten. Bis dahin versorgen wir euch mit allen Infos wie Start, Cast, Story & Co.

Mittlerweile wurde offiziell verkündet, dass The Batman 2 mit Robert Pattinson kommt. Bis zum Kinostart des Sequels werden sich DC-Fans aber noch ein paar Jahre gedulden müssen. Bis dahin sammeln wir alle wichtigen Infos rund um The Batman 2 wie Cast, Story, Bösewichte und Trailer. Der Artikel wird regelmäßig aktualisiert.

Cast: Wer gehört zur Besetzung von The Batman 2?

Für die Regie des Sequels wird erneut Matt Reeves verantwortlich sein. Bis jetzt ist nur Robert Pattinson als Hauptdarsteller für The Batman 2 bestätigt. In der Fortsetzung werden wir aber sicher auch einige Stars aus dem ersten Teil wiedersehen. Wir vermuten, dass erneut mindestens Andy Serkis als Butler Alfred, Zoë Kravitz als Selena Kyle aka Catwoman und Jeffrey Wright als Commissioner Gordon dabei sind.

Wer sind die Bösewichte in The Batman 2?

Spannend wird es bei den Bösewichten. The Batman hat bereits den neuen Joker geteast, der von Eternals-Star Barry Keoghan gespielt wird. In The Batman 2 dürfte er dann seinen großen Auftritt bekommen.

Ob Paul Dano als Riddler und Colin Farrell als Pinguin nochmal auftauchen, bleibt abzuwarten. Vor The Batman bekommt der Pinguin sowieso erstmal seine eigene Serie.

Release: Wann startet The Batman 2 im Kino?

Ein deutsches Startdatum für den DC-Film ist noch nicht bekannt. In den USA soll The Batman 2 nach einer erneuten Verschiebung am 1. Oktober 2027 ins Kino kommen.

Schaut hier noch Yves' Video-Review zu The Batman:

THE BATMAN ist der Wahnsinn! | Review

Story: Was ist die Handlung von The Batman 2?

Infos zur Handlung von The Batman 2 gibt es noch nicht. Im Interview mit The Independent sprach Robert Pattinson schon darüber, dass er sich für das Sequel einen Auftritt des Rats der Eulen wünscht. In den Batman-Comics handelt es sich dabei um eine Geheimorganisation, die sich aus der Elite Gothams zusammensetzt und dunkle Machenschaften im Schatten betreibt.

Laut Screen Rant hat Regisseur Matt Reeves auch darüber gesprochen, dass er sich einen Auftritt von Batman-Sidekick Robin für die Fortsetzung wünscht. Dafür muss für ihn aber die Story rund um den Charakter mitsamt emotionaler Wucht passen.

Reeves verriet außerdem, dass Robert Pattinson als Bruce Wayne im Sequel das emotionale Zentrum bleiben soll. Der Regisseur will den bekannten Batman-Fehler vermeiden, dass der Dunkle Ritter von den Bösewichten überstrahlt wird.

Schaut hier noch Yves' Meinung zur Joker-Szene in The Batman als Video:

The Batman: Meine Gedanken zum Joker in der neuen Szene

Laufzeit: Wie lang ist The Batman 2?

Nachdem The Batman fast drei Stunden lang war, dürfte die Fortsetzung auch wieder mit Überlänge ins Kino kommen. Ob The Batman 2 sogar noch länger wird, bleibt abzuwarten.

FSK: Welche Altersfreigabe bekommt The Batman 2?

Offizielle Infos gibt es noch nicht, aber The Batman 2 wird vermutlich genauso wie der Vorgänger ab 12 Jahren freigegeben sein.

Podcast: Wie gut ist The Batman mit Robert Pattinson?

Die dieser Ausgabe des Podcasts Leinwandliebe geht es um den neusten DC-Film, der uns Robert Pattinson als dunklen Ritter in einem kaputten Gotham City vorstellt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wie schlägt sich Pattinson bei seinem DC-Debüt? Wie düster kann Gotham in Szene gesetzt werden? Und wie unterscheidet sich The Batman zu vorherigen Batman-Filmen? All das erfahrt ihr im Podcast.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.