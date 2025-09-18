The Batman 2 wird mit seinem Bösewicht überraschen: "Das wurde noch nie zuvor in einem Film gemacht"

Nach langer Wartezeit ist nun endlich das Drehbuch für The Batman 2 fertig. Obwohl die Dreharbeiten noch bevorstehen, verrät Regisseur Matt Reeves in einem Interview neue Details zum Bösewicht der Fortsetzung.

Mit The Batman eroberte im Jahre 2022 Matt Reeves' Vision des Vigilanten mit Robert Pattinson in der Hauptrolle die Herzen der Fans im Sturm. Schnell war klar, dass eine Fortsetzung hermusste. Die Ankündigung von The Batman 2 ließ auch nicht lange auf sich warten, doch die Fortsetzung schien zunächst keine Fortschritte zu machen und der angepeilte Starttermin wurde immer wieder verschoben.

Vor kurzem kam die Meldung, dass das Drehbuch fertig ist und nun offenbart Reeves erste Details zum Bösewicht der Fortsetzung.

Matt Reeves gibt erste Hinweise zum neuen Batman-Bösewicht

Neben dem Ansatz, Batman wieder verstärkt als Detektiv auftreten zu lassen, waren auch die neuen Interpretationen ikonischer DC-Bösewichte eine der Stärken von The Batman. Neben Paul Danos Riddler war auch die Performance von Colin Farrell als Pinguin so eindrucksvoll, dass er mit The Penguin eine eigene Spin-off-Serie bekam. Für diese Serie stand am Abend der Emmy-Verleihung Matt Reeves auf dem roten Teppich, wo er unter anderem mit dem Journalisten Josh Horowitz über die Fortsetzung sprach.

Während Reeves nicht verraten wollte, um welchen Bösewicht es sich in der Fortsetzung handeln wird, gab ein paar Infos darüber, welche Faktoren die Auswahl beeinflusst hatten:

Ich wollte Rob [Pattinson] nie aus dem Mittelpunkt dieser Geschichten verlieren und so weiter. Das war unser eigentliches Ziel. Wir haben den richtigen Bösewicht ausgewählt, der sich mit dem beschäftigt, was er tut, der sich mit seiner Vergangenheit und seinem Leben befasst. Das war der Auslöser für diese Art von Diskussion. Ich werde nicht verraten, wo wir gelandet sind, aber wir sind total begeistert davon. Und ich muss sagen, das wurde noch nie zuvor in einem Film gemacht.



Bereits im ersten Teil wurde der Joker angedeutet, gespielt von Barry Keoghan, der in der Fortsetzung eine größere Rolle spielen könnte. Bestätigt ist bislang aber nur die Rückkehr von Colin Farrell als Pinguin. Auf dem gleichen roten Teppich sprach Reeves darüber, dass der Film auch für Batman und Bruce Wayne etwas tut, das noch nie zuvor gemacht wurde.

Wann und wo kann man The Batman 2 sehen?

Nach den mehrmaligen Verschiebungen wird für The Batman 2 nun ein deutscher Kinostart am 7. Oktober 2027 angepeilt.