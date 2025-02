The Big Bang Theory-Star ist nach dem Serienende komplett verschwunden: Darum hat sich Johnny Galecki zurückgezogen

Seit dem Finale von The Big Bang Theory war Leonard-Star Johnny Galecki nicht mehr vor der Kamera zu sehen. Das hat mehrere Gründe, die mit Lebensveränderungen zusammenhängen.

Nach 12 Staffeln ist die Hit-Sitcom The Big Bang Theory im Jahr 2019 mit Folge 279 beendet worden. Seitdem hat es den Cast der Serie in verschiedene Richtungen gezogen. Auffällig ist vor allem, wie rar sich Leonard Hofstadter-Darsteller Johnny Galecki gemacht hat. Vor der Kamera war er seit dem TBBT-Finale so gut wie gar nicht mehr zu sehen. Sein Rückzug hat verschiedene Gründe, die wir euch hier erklären.

Nach The Big Bang Theory-Ende: Johnny Galecki hat Los Angeles verlassen

SlashFilm hat die Entwicklungen im Leben des Schauspielers aus den letzten Jahren zusammengefasst. Die bedeutendste Veränderung dürfte Galeckis Los Angeles-Auszug gewesen sein. Hier hat der Star zuvor viele Jahre seines Lebens verbracht – und sich trotzdem nie als Teil der Stadt gefühlt, wie er 2024 gegenüber Architechtural Digest erklärte:

Ich habe mich nie wie ein Angeleno gefühlt. Und ich habe es versucht. Ich sage das mit Traurigkeit, nicht mit Snobismus. 30 Jahre sind einfach eine sehr lange Zeit, um in einer Stadt zu leben, in der man sich nicht so wohlfühlt.

Nach der Stadt der Stars und Sternchen ist Galecki nach Nashville in Tennessee gezogen, wo er bereits 2018 ein großes Haus erworben hat. Die opulente Inneneinrichtung, die von der Architekturfirma Pierce & Ward übernommen wurde, gab dem The Big Bang Theory-Star den Anstoß, der Öffentlichkeit Einblick in sein neues Leben zu gewähren:

Nach The Big Bang Theory vertreibt sich Johnny Galecki mit Familie und kleineren Jobs die Zeit

Wer sich den Instagram-Account des Stars genauer ansieht, wird hin und wieder Familienfotos entdecken. Galecki hat mittlerweile zwei Kinder, einen 2019 geborenen Sohn aus einer vorherigen Beziehung und eine 2024 geborene Tochter mit seiner aktuellen Ehefrau Morgan Galecki.

Schauspielrollen hat der TBBT-Darsteller in den letzten Jahren nicht angenommen. Nur 2021 war er für eine kleine Sprechrolle als Fee-Fo the Giant in der Podcast-Serie The Cinnamon Bear: A Holiday Adventure für Audible zu hören. Daneben ist er gelegentlich als Produzent hinter der Kamera tätig. Laut Deadline arbeitet Galecki an einer Arztserie für ABC mit dem Titel Catching Babies. Seit der Ankündigung 2021 hat das Projekt aber noch keine merklichen Fortschritte gemacht.

Zurzeit ist nicht bekannt, ob und wann Johnny Galecki nochmal als Schauspieler auftreten wird. So wie es aussieht, hält ihn sein Leben abseits Hollywood (und sein dank TBBT prall gefülltes Bankkonto) beschäftigt genug.