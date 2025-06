The Big Bang Theory-Star nach Serienende kaum wiederzuerkennen: Darum hat Kunal Nayyar als Nächstes einen Mörder gespielt

Direkt nach dem Serienende von The Big Bang Theory hat Raj-Darsteller Kunal Nayyar einen verurteilten Mörder in einer Netflix-Serie gespielt. Diese Entscheidung traf er ganz bewusst.

In The Big Bang Theory wurde Kunal Nayyar 12 Staffeln lang in der Rolle des nerdigen Astrophysikers Dr. Rajesh "Raj" Ramayan Koothrappali bekannt. Als die beliebte Sitcom 2019 zu Ende ging, spielte der Star im Anschluss eine ungewöhnliche Rolle – als Mörder in einer Netflix-Serie. Die Entscheidung traf er bewusst, um sich schnell von dem liebenswürdigen TBBT-Image abzugrenzen.



Nach The Big Bang Theory: Das war Kunal Nayyars düstere Netflix-Rolle im Anschluss

Bei Netflix gibt es eine Krimi-Anthologie, die verschiedene Staffeln aus unterschiedlichen Ländern zusammenbringt. In der UK-Version Criminal: Vereinigtes Königreichübernimmt Kunal Nayyar in Folge 4 von Staffel 2 eine Rolle als verurteilter Mörder. Es war sein erster Serienauftritt nach dem Finale von The Big Bang Theory. Seine Figur namens Sandeep Singh will der Polizei einen Deal anbieten, um seine Haftstrafe zu verringern. Dafür will er Infos zu zwei vermissten Menschen liefern.



Im Interview mit Metro von 2020 hat der Raj-Darsteller erklärt, wieso er die Rolle in der Netflix-Anthologie gezielt ausgewählt hat:

Es war definitiv [eine bewusste Entscheidung]. Es war nicht so, als würde ich sagen: 'Oh, ich werde nur diese Art von Arbeit machen‘', aber es kam zum richtigen Zeitpunkt. Es war definitiv das, was ich tun wollte. Auch körperlich bin ich an meiner Stimme so erkennbar, ich bin so an meinem Gesicht erkennbar … es war wichtig, etwas zu tun, das die Barriere völlig durchbricht.

Dieser Artikel ist in ähnlicher Form erstmals im Februar 2025 auf Moviepilot erschienen.