The Boys bei Amazon Prime Video: Was das schockierende Ende für Staffel 2 bedeutet

Die 1. Staffel der brutalen Superhelden-Satire The Boys bei Amazon Prime Video endete mit einem fetten Cliffhanger. Was das für Homelander und Billy Butcher in Staffel 2 bedeutet, lest ihr bei uns.

Achtung, Spoiler zu The Boys Staffel 1: Wir bereiten euch auf die 2. Staffel der Genre-zerschmetternden Anti-Superheldenserie The Boys bei Amazon Prime Video vor. Moviepilot versorgt euch während den neuen Folgen mit zahlreichen Artikeln und sogar Recaps, um mit euch wöchentlich über Homelander, Stormfront & Co. zu diskutieren.

Ab Freitag, dem 4. September 2020 könnt ihr die ersten drei Folgen The Boys, Staffel 2 bei Amazon Prime Video streamen und danach jeden Freitag die neue Folge.

Heute frischen wir euer Gedächtnis mit dem fetten Twist am Ende der 1. Staffel und was er für Staffel 2 bedeutet: Homelander ist Vater und Billy Butchers Frau lebt.

The Boys bei Amazon Prime Video: So überraschend endet die 1. Staffel

Sogar für alle Fans der The Boys-Comics war das Ende der 1. Staffel ein Schock. Kurz bevor Homelander seiner Affäre - und Chefin - Madelyn Stillwell die Augäpfel (und den dazugehörigen Kopf) wegschmelzen lässt, verrät sie ihm ihr größtes Geheimnis: Er ist Vater. Die totgeglaubte Frau seines Erzfeindes Billy Butcher wurde durch die Vergewaltigung von Homelander schwanger.

© Amazon Prime Video The Boys Staffel 2

Homelander ist davon so euphorisiert, dass er Billy das Leben rettet, als dieser die entstellte Leiche von Stillwell mitsamt ihrem (lebenden!) Baby in die Luft sprengt. In der letzten Szene treffen Homelander und Billy Butcher auf Frau und Kind. Vor allem Comiclesern dürfte hier ein "What the f-" rausgerutscht sein, da Billy in den Comics eben dieses Kind nach der Geburt umbringt und seine Frau bei der Entbindung stirbt.



Die Serie gibt dem ganzen einen neuen Dreh, der es uns erlaubt, noch tiefer in die dunkle Seele der Figuren zu blicken.

Wal-Gemetzel und "Nazi-Thor" Stormfront im Trailer zu Staffel 2

The Boys - S02 Trailer (Deutsch) HD

Homelander ist Vater: Warum der Twist heiß macht auf Staffel 2

Während sich Staffel 1 damit beschäftigte, welchen (Total-)Schaden Superhelden mit übernatürlichen Kräften bei Normalsterblichen anrichten können, erforscht Staffel 2 die Charaktere, und vor allem die Supes, noch viel näher. Wie wirkt sich eine Vaterschaft auf einen Massenmörder mit Gotteskomplex aus und eine wiederauferstandene Frau auf einen selbstgefälligen Rächer mit nichts zu verlieren?

Allen voran hat Homelander nach seinen vielen emotionalen Hochs und Tiefs (und all den Morden) nach dem fetten Twist in Staffel 1 sein perfektes Leben.

© Amazon Prime Video The Boys Staffel 2

Supes dürfen unter dem Militär-Banner agieren und er kann als strahlender, amerikanischer Proto-Held seine - selbst erschaffenen - Super-Terroristen bekämpfen. Es wird spannend zu sehen, wie ein derartig wahnsinniges und mächtiges Lebewesen auf die Verantwortung reagiert, Vater zu sein.

Das Ende der 1. Staffel The Boys bricht Billy Butchers harte Schale auf

Im krassen Gegensatz dazu steht sein Erzfeind Billy Butcher, der zu Beginn der 2. Staffel verzweifelt versucht, herauszufinden, wo sich seine Frau versteckt hält. Plötzlich ist mehr als Trauer und Rachegelüste in seinem Leben. Während er in Staffel 1 zumeist den harten Kerl mit verletztem Kern gab, wird seine Schale in Staffel 2 aufgebrochen und viel mehr über ihn und seine Vergangenheit preisgegeben.

Auch die anderen Supes und Boys müssen sich in der 2. Staffel auf Selbstfindung begeben. Starlight versucht, Vought von innen heraus zu Fall zu bringen, The Deep kämpft weiterhin mehr schlecht als recht für seine geschundenen Meeresfreunde und die Normalsterblichen rund um Hughie müssen sich erstmal zurückziehen.

Staffel 2 von The Boys geht wieder hart ins Gericht mit der Menschheit

Mit Zynismus, Humor und Sozialkritik an Ausbeutung, Korruption und Diskriminierung hielt sich Staffel 1 von The Boys nicht zurück. All die Enthüllungen am Ende der 1. Staffel geben der Serie viel (explosiven) Stoff an die Hand, genau das in Staffel 2 noch weiterzudenken.

© Amazon Prime Video The Boys Staffel 1

Missbrauch in Beziehungen, Unterdrückung und Exzess der Erfolgreichen und Reichen, die Käuflichkeit von absolut jedem und jeder in Politik und Wirtschaft und natürlich die Oberflächlichkeit und Vergänglichkeit von Berühmtheit und äußerer Schönheit stehen hoffentlich noch intensiver zur Debatte.

Nicht zuletzt dürfen wir uns auf Stormfront freuen, eine Heldin aus der politisch rechten Ecke, die Homelander die Stirn bietet.

Im Moviepilot-Podcast erfahrt ihr noch mehr über The Boys

In der Supes-Folge unseres Podcasts Streamgestöber diskutieren Jenny und ich, warum The Boys von Amazon Prime Video die bestbewertete Superhelden-Serie bei Moviepilot ist:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Podigee, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Podigee Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wir stellen fest, dass The Boys genau zur richtigen Zeit kommt und sowohl Superhelden-Fans als auch -Gegner abholt. Wir besprechen die besten Figuren und geben einen Ausblick auf die heiß erwartete, 2. Staffel.



Worauf freut ihr euch in Staffel 2 von The Boys am meisten?