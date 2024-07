The Boys lüftet nach 4 Staffeln eines der größten Geheimnisse der Amazon-Serie: Alles, was wir bisher wussten, war eine Lüge

Warum kann Kimiko nicht sprechen? The Boys schien diese Frage schon beantwortet zu haben, doch Staffel 4 enthüllt nun eine ganz andere Wahrheit.

Die Konfrontation mit der eigenen tragischen Vergangenheit ist ein Thema, das sich wie ein roter Faden durch die 4. Staffel von The Boys zieht. Mit Folge 7 bringt Amazons Superhelden-Satire nun eine bittere Wahrheit über Kimikos (Karen Fukuhara) Kindheit ans Licht und enthüllt, warum sie wirklich seit Beginn der Serie kein Wort spricht.

Achtung, Spoiler:

The Boys Staffel 4 enthüllt die Wahrheit, warum Kimiko nicht spricht

Eigentlich schien das Rätsel um Kimikos Stummheit, ihren selektiven Mutismus, bereits seit Folge 3 der 2. Staffel gelöst. Darin erfuhren wir durch ihren Bruder Kenji, dass der Tod der beiden Eltern und das dadurch ausgelöste Trauma sie daran hindert, zu sprechen. Die Wahrheit ist aber eine andere.

Amazon Kimiko und Frenchie in Staffel 4

In der 7. Folge von Staffel 4 offenbart Kimiko ihrem besten Freund Frenchie (Tomer Capon) die Wahrheit, die sie nicht mal ihrem Bruder anvertrauen konnte. Die Grundinformationen bleiben erstmal die Gleichen:

Kimiko und Kenji wurden als Kinder von der Terrororganisation Shining Light Liberation Army (SLLA) entführt.

(SLLA) entführt. Ihre Eltern wurden dabei kaltblütig ermordet.

Die Befreiungsarmee verschleppte die Geschwister auf die Philippinen, um sie dort zu Kindersoldaten auszubilden.

The Boys zeigt uns nun, wie perfide die Trainings-Methoden der SLLA waren. Um die entführten Kinder zu lautlosen Killermaschinen auszubilden, mussten diese regelmäßig im Ring gegeneinander antreten und kämpfen.

In einer Rückblende enthüllt The Boys, wie Kimiko direkt in der ersten Nacht im Trainingscamp ein Mädchen brutal mit einem Messer tötet – und dabei absolut still ist. Nach Beendigung des Ringkampfes war es ihr wieder erlaubt, zu sprechen. Doch das tat beziehungsweise konnte sie nicht mehr.

Kimiko plagt seither die schwere Schuld, für den Tod zahlreicher Kinder verantwortlich gewesen zu sein. Bis heute sitzt dieses Trauma tief. Genau wie Frenchie muss sich Kimiko mit der Frage auseinandersetzen, ob es jemals möglich sein wird, sich selbst zu verzeihen.

Wird Kimiko jemals sprechen? Wenn wir es ganz genau nehmen, haben wir Kimikos Stimme bereits in Folge 5 der 3. Staffel zu hören bekommen. Dabei handelte es sich allerdings nur um eine Traumsequenz, in der Kimiko sogar in Gesang ausbrach.

Wann kommt das Finale von The Boys Staffel 4?

Dass The Boys nur eine Folge vor dem großen Staffel 4-Finale nochmal konkret aus Kimikos Trauma eingeht, könnte ein Hinweis sein, dass der Charakter vielleicht schon kommende Woche erstmals nach vier Seasons sein Schweigen brechen könnte.

Die finale Episode der 4. Season mit dem Titel Assassination Run erscheint am 18. Juli 2024 bei Prime Video und steht an diesem Tag ab 9.00 Uhr morgens zum Abruf bereit.