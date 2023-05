The Boys Staffel 4 ist "das Bizarrste, was ich jemals gemacht habe" – verspricht Homelander höchstpersönlich

Kaum eine andere Serie hat in den vergangenen Jahren so viele WTF-Momente abgeliefert wie The Boys. Homelander-Darsteller Anthony Starr verrät: Das Bizarrste haben wir noch nicht gesehen.

Wem die Superheldenserien von Marvel und DC zu zahm sind, der dürfte mit Amazons The Boys sehr glücklich werden. Die 2019 gestartete Comicverfilmung macht keine Gefangenen, wenn es um die konsequente Darstellung der bodenlosen Supes geht. Grenzüberschreitungen und Tabubrüche stehen auf der Tagesordnung.

The Boys ist eine irrwitzige Abrechnung mit dem Superhelden-Boom der vergangenen Dekade und versucht regelmäßig, sich mit neuen bizarren Ereignissen zu übertreffen. Das Bizarrste haben wir jedoch noch nicht gesehen. Das teast zumindest Homelander-Darsteller Antony Starr im Interview gegenüber Variety .

The Boys Staffel 4 bei Amazon Prime: Anthony Starr teast die neuen Folgen der Superheldenserie

Was genau in der 4. Staffel von The Boys passiert, wollte Starr noch nicht verraten. Variety konnte ihm dennoch folgende Worte entlocken.

Ich habe die Person, die mir [beim Dreh] gegenüberstand, angeschaut und gesagt: 'Was in aller Welt machen wir hier? Ich kann es nicht glauben. Ich hätte alles andere mit meinem Leben anfangen können, aber jetzt bin ich hier und mache das.' Es war wirklich das Bizarrste, was ich jemals gemacht habe.

Wir können nur rätseln, auf welchen Moment Starr genau anspielt. Bis die neuen Episoden von The Boys erscheinen, müssen wir uns noch ein bisschen gedulden.

Wann startet The Boys Staffel 4 bei Amazon Prime?

Das Startdatum der 4. Staffel von The Boys steht noch nicht fest. Was wir aber wissen, ist, dass die Dreharbeiten seit Mitte April abgeschlossen sind. Das bedeutet, dass sich die Episoden nun in der Postproduktion befinden. Da es sich bei The Boys um ein großes Projekt handelt, könnte diese noch ein bisschen andauern. Wir gehen davon aus, dass die 4. Staffel Ende 2023/Anfang 2024 bei Amazon Prime eintrifft.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.