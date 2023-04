The Boys-Besetzung feiert Dreh-Ende von Staffel 4 auf einzig richtige Weise: Mit blutverschmierten Bildern

The Boys-Fans warten sehnlichst auf Staffel 4 der Amazon Prime-Serie. Die Dreharbeiten sind abgeschlossen, wie zwei blutige Bilder auf Twitter zeigen.

The Boys-Stars feiern Ende des Staffel 4-Drehs blutverschmiert und übermüdet

The Boys übertrifft sich mit jeder Staffel selbst. Und zwar nicht zuletzt im Verbrauch von Kunstblut. Wie sich zeigt, wird sich auch Staffel 4 des Amazon Prime-Hits in dieser Hinsicht nicht zurückhalten.

The Boys-Macher Eric Kripke veröffentlichte Bilder vom Set, die ihn mit den Stars Jack Quaid und Karen Fukuhara zeigen. Die beiden haben jede Menge Kunstblut im Gesicht, sehen aber sehr glücklich aus.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

"Zwei Uhr morgens. Wir sind völlig fertig. Blutig. Aber siegreich. [...] Staffel 4 ist im Kasten!", kommentierte Kripke die Bilder. The Boys-Star Antony Starr enthüllte das Ende seines Drehs kürzlich auf ähnliche Weise.

Für episches Heimkino: Das ist einer der besten Ultrakurzdistanz-Beamer *

Wann kommt The Boys Staffel 4 zu Amazon Prime?

Wann genau Staffel 4 der Serie auf Amazon Prime erscheint, ist aber noch nicht sicher. Ausgehend vom Stand der Produktion gehen wir von einer Veröffentlichung im Herbst 2023 aus.

Podcast über LOL: Die Stärken und Schwächen der besten deutschen Amazon-Serie

Zehn Comedy-Stars, sechs Stunden, ein Studio und niemand darf lachen. Das ist das Konzept der derzeit besten deutschen Amazon-Serie, die von Michael "Bully" Herbig moderiert wird.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

In dieser Ausgabe des Moviepilot-Podcasts Streamgestöber erklären bekennende Fans von LOL: Last One Laughing, was den Reiz der Show ausmacht, teilen Lieblingsmomente und diskutieren über die Schwächen von LOL.



*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.