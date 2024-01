The Last of Us geht weiter: Staffel 2-Bild zeigt 2 Neuzugänge, die Ellie auf ihrer Reise durch die Zombie-Apokalypse begleiten

In wenigen Tagen beginnen die Dreharbeiten zur 2. Staffel von The Last of Us. Ein neues Bild vereint drei der wichtigsten Schauspieler:innen der heiß erwarteten Horror-Fortsetzung.

Vor einem Jahr startete die 1. Staffel von The Last of Us auf HBO und begeisterte als eine der bisher besten Videospielverfilmungen. Die Qualität stimmte, genauso die Quoten. Kein Wunder, dass die Fortsetzung der Geschichte schnell beschlossene Sache war. Die Vorbereitung zur 2. Staffel der Horror-Serie laufen derzeit auf Hochtouren.

Am 12. Februar 2024 beginnen die Dreharbeiten zum nächsten The Last of Us-Kapitel in Vancouver. Schon jetzt treffen sich einzelnen Mitglieder von Cast und Crew, um sich bestmöglich auf den bevorstehenden Dreh vorzubereiten. Von einem dieser Treffen ist ein Bild auf Instagram gelandet, das die Spannung steigen lässt.

In The Last of Us Staffel 2 trifft Ellie auf zwei neue Figuren, die von Isabela Merced und Young Mazino gespielt werden

Zum ersten Mal sehen wir Bella Ramsey (Game of Thrones), Isabela Merced (Dora und die goldene Stadt) und Young Mazino (Beef) zusammen vor der Kamera. Zwar sind sie noch nicht im Kostüm, aber die Vorfreude steigt. Ramsey (auf dem Bild in der Mitte mit Brille) kehrt als Ellie in die Zombie-Apokalypse zurück. Bei den anderen beiden handelt es sich um Neuzugänge, deren Figuren wir in der 2. Staffel kennenlernen werden.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Instagram Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Merced (links neben Ramsey) spielt Dina. Mazino (hinter Ramsey und Merced) übernimmt die Rolle ihres Ex-Freunds Jesse. Beide Figuren stammen aus der Vorlage, wo sie sich trotz ihrer komplizierten Beziehung gemeinsam auf die Seite von Ellie schlagen. Mehr soll an dieser Stelle nicht über den Fortgang der Geschichte verraten werden.

Darüber hinaus ist auf dem Schnappschuss eine weitere wichtige Person zu entdecken: Links neben Merced steht niemand Geringeres als Craig Mazin, der mit Neil Druckmann, dem Schöpfer des Videospiels, als kreativer Kopf hinter der Verfilmung steht. Vor The Last of Us lieferte Mazin den nervenaufreibenden Geschichts-Thriller Chernobyl ab.

Wann startet The Last of Us Staffel 2?

Da die Dreharbeiten zur 2. Staffel erst im Februar beginnen, müssen wir uns mindestens bis 2025 gedulden, ehe The Last of Us zurückkehrt. In den USA läuft die Serie bei HBO, in Deutschland bei Sky und dem dazugehörenden Streaming-Dienst WOW.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.